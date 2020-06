Wenn du beim Wallis-Quiz versagst, musst du nach Olten in die Ferien

Wegen Corona haben sich viele gezwungenermassen für Ferien in der Schweiz entschieden. Mir, dem einzigen Walliser bei watson, fällt das natürlich leicht. Im Wallis haben wir alles, was man braucht: extrem viel Sonne, tausende Kilometer Wanderwege, das Matterhorn, unzählige Bergseen, kulinarische Vielfalt und jede Menge Alkohol.Natürlich wollen sich auch die «Üsuschwiizer» (so nennt man im Wallis die «Grüezini») an dieser Vielfalt bereichern. Dafür hier ein kleiner Crashkurs mit 13 …