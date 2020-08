BAG-Chef Strupler: Vertrag für Moderna-Impfstoff kurz vor Abschluss

Der BAG-Direktor Pascal Strupler stellt sich am Dienstagabend im SRF-«Club» erstmals der Kritik zum Zahlen-Debakel. Und er liefert auch eine Neuigkeit: Die Schweiz stehe kurz vor einem Impfstoff-Vertragsabschluss.

Die letzten Tage waren für Pascal Strupler, den Direktor des Bundesamtes für Gesundheit (BAG), nicht leicht. Seine Behörde geriet von allen Seiten unter Druck, nachdem das BAG am Sonntag eine Zahlen-Panne bei den Ansteckungsorten bekannt geben musste. Nicht zwei Drittel, sondern ein sehr geringer Anteil der Corona-Infektionen konnte mit dem Nachtleben in Bars und Clubs in Verbindung gebracht werden.

Das BAG lieferte die Entschuldigung zwar zusammen mit der Korrektur. Trotzdem gab es am …