Taktik-Vergleich – was die WM von der Weltspitze trennt



Bild: EPA/EPA

Der grosse Taktik-Vergleich – was die WM von der absoluten Weltspitze trennt

Klopp'sches Pressing, Guardiolas Positionsspiel: Viele der besten Klubmannschaften zeichnen sich durch prägnante Merkmale aus. Was ist davon bei der WM zu sehen – und was fehlt? Eine Analyse.

Danial Montazeri, Moskau / spiegel online

Nirgends ist der Fussball so hochklassig wie in den K.-o.-Runden der Champions League, heisst es. Wer gesehen hat, wie der FC Liverpool in diesen Spielen gegen den Ball arbeitete oder Bayern München sich Chancen erspielte, wird kaum widersprechen.

Ganz so einfach ist es nicht: French tactics throughout the world cup #france pic.twitter.com/sgoGRTMzOC — sven naessens (@svennaessens) 15. Juli 2018

Taktiktrends werden im Klubfussball entwickelt, dort, wo Trainer täglich mit ihren Teams arbeiten. Bei Nationalmannschaften kommen sie erst später an. Pressing, Positionsspiel, Gegneranpassungen – was davon gab es bei dieser WM zu sehen? Ein Überblick.

Gegner jagen und lenken

Woher kennt man es?

Wer mal ein Spiel einer von Jürgen Klopp trainierten Mannschaft gesehen hat, ahnt, worum es geht. Auch Pep Guardiola lässt seine Spieler den Gegner jagen, es fällt nur nicht so auf, weil seine Teams anschliessend viel länger den Ball halten.

Während Guardiola auf Angriffspressing setzt, also das Anlaufen des gegnerischen Spielaufbaus schon tief in dessen Hälfte, greifen Klopp-Teams meist noch etwas tiefer an. Sie verstehen es hervorragend, bestimmte Zonen zu versperren und zugleich bewusst andere bewusst freizulassen. Gepaart mit dem richtigen Anlaufverhalten werden Gegenspieler gezielt in Räume gelenkt. Dann folgt die Balleroberung.

Bild: AP/AP

Und bei der WM?

Beim FC Liverpool benötigte Klopp wenige Monate, um das Team erfolgreich pressen zu lassen. «Wenige Monate» – diese Zeit hat nicht jeder WM-Teilnehmer. Mannschaften aber, die seit Jahren mit demselben Trainer arbeiten, hätten dieses Element einstudieren können.

Das taten aber nur die wenigsten. Die meisten Teams verteidigten zwar gut organisiert, mit kurzen Abständen unter den Spielern und ohne Stürmer, die nicht mit nach hinten arbeiten. Meist wurden gegnerische Spieler aber nur gedeckt, nicht gelenkt. Und hohes Pressing war die Ausnahme.

Positionsspiel

Woher kennt man es?

Das Positionsspiel stammt aus der holländischen Schule, wurde in den vergangenen Jahren aber vor allem mit Spaniens Fussball, insbesondere dem FC Barcelona verbunden. Auch Bayern München beherrscht es. Manchester City wurde mit dieser Spielweise jüngst englischer Meister.

Das Positionsspiel soll das Chaos im Ballbesitz systematisieren. Einer Mannschaft werden Zonen zugewiesen, die je nach Spielsituation besetzt sein müssen. Der Sinn: Der Vorteil freier Bewegungen auf dem Platz – nämlich Verwirrung beim Gegner zu stiften – soll beibehalten werden ohne die Nachteile zu übernehmen – nämlich, dass eigene Positionen unbesetzt bleiben und der Spielfluss ins Stocken gerät (und schlimmstenfalls der Ball verloren geht). Im Erfolgsfall wirkt die Mannschaft organisch, alles ist im Fluss – und verdammt schwer zu verteidigen.

Bild: AP/AP

Und bei der WM?

Positionsspiel klingt kompliziert. Ist es auch. Daher ist es verständlich, dass nur wenige Nationalmannschaften darauf bauen. Wer aber zwangsläufig auf hohe Ballbesitz-Anteile kommt, weil sich seine Gegner hinten reinstellen, hat mit diesem Mittel gute Chancen, Ballbesitz in Siege zu verwandeln.

Spanien und Deutschland versuchten sich daran, in zarten Ansätzen etwa auch England. Top-Niveau erreichte keines dieser Teams. Die Engländer kamen bei Ballbesitz nicht über ihre Ansätze hinaus. Bei Spanien verabschiedeten sich zu viele Spieler aus ihren Positionen, weil sie sich den Ball aus der eigenen Defensive abholen wollten. Bei Deutschland waren es einzelne Spieler, die ihre Aufgaben nicht erfüllten – und schon zerbröselte das ganze System.

» Die grosse Taktik-Analyse zu Weltmeister Frankreich.

Anpassungen an den Gegner

Woher kennt man sie?

Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als Guardiola Bayern-Trainer war und wir Zuschauer bis zum Anpfiff darüber im Unklaren blieben, wie die Mannschaft spielen würde? Formation, Spielerrollen, das änderte sich wöchentlich. Grundlage für die Anpassungen war das Scouting. Tendiert der gegnerische Innenverteidiger dazu, seine Position zu halten oder rückt er heraus? Solche Überlegungen bestimmten die eigene Taktik mit.

Bild: AP/AP

Und bei der WM?

Kurz nach Turnierbeginn sprach Mexikos Trainer Juan Carlos Osorio einen DER Sätze dieser WM, als er sagte, er und sein Team hätten bereits vor einem halben Jahr ihren Plan fürs Spiel gegen Deutschland ausgetüftelt. Mexiko gewann 1:0, die Deutschen schieden wenige Tage später aus.

Es gab bei der WM viele Beispiele für gelungene Anpassungen an die Spielweise des Gegners. Wie Mexiko hatte sich auch Belgien einen klugen Plan zurechtgelegt, um im Viertelfinal gegen Brasilien nach Balleroberungen Konter durch die gegnerischen Formationslücken zu fahren. Russland veränderte seine Pressinghöhe je nach Gegner und war insbesondere gegen Spanien gut eingestellt. Demgegenüber stehen aber auch Mannschaften, die sich vor allem auf einige einstudierte Mechanismen verliessen. Wie zum Beispiel England.

Diese Taktik ist nie ausser Mode: My World Cup tactics pic.twitter.com/TEjyxXlcJd — FootballFunnys (@FootballFunnnys) 9. Juni 2014

Gegenpressing

Woher kennt man es?

Die Geschichte des Fussballs ist voll von Trainern, die mit ihren Ideen das Spiel veränderten. Valery Lobanovsky und später Arrigo Sacchi gelten zum Beispiel als Erfinder und Perfektionierer der Raumdeckung, die in den 70er- und 80er-Jahren die Art prägten, wie Mannschaften verteidigen. Mittlerweile sei im Fussball alles erfunden worden, was es zu erfinden gebe, heisst es.

Die letzte strukturelle Neuerung wird Guardiola zugeschrieben: das Gegenpressing. Sein FC Barcelona gilt zumindest als jene Mannschaft, die vor zehn Jahren als erste konsequent und auf hohem Niveau Gegenpressing praktizierte. Das heisst, dass nach Ballverlusten nicht der Weg zum eigenen Tor gesucht wurde, sondern der nach vorne: zum Gegenspieler. Der Sinn: Konterunterbindung durch sofortiges Pressing.

Bild: AP/AP

Und bei der WM?

Während es vor vier Jahren, bei der WM in Brasilien, längst nicht alle Teams koordiniert ins Gegenpressing gingen, gab es diesmal kaum eine Mannschaft, die darauf verzichtete. Auf besonders hohem Niveau praktizieren das die vier Halbfinalisten – England, Belgien, Kroatien und Frankreich.

