Die Transfer-Wucher und -Schnäppchen des Sommers 2018



Courtois war das Transfer-Schnäppchen des Sommers – Kepa dagegen völlig überteuert

7535 Fussballer wechselten im Sommer 2018 den Klub. Am meisten geklotzt haben die Premier League, die Serie A und die Primera Divsion. Aber bezahlten sie auch einen angemessenen Preis für ihre Neuzugänge? Nicht immer, wie eine Studie des «International Centre for Sports Studies» zeigt.

Als Bilbaos Torhüter Kepa Arrizabalaga in diesem Sommer für die Wahnsinns-Summe von knapp 80 Millionen Euro zu Chelsea wechselte, rieben sich viele verwundert die Augen: Kepa WER? Kepa Arrizabalaga Revuelta, 23, Spanier, ist seit seinem Transfer nach London der teuerste Keeper aller Zeiten.

Wie eine Analyse des internationalen Zentrum für Sport-Studien, dem «International Centre for Sports Studies» (CIES), zeigt, war der Transfer von Kepa auch der am meisten überteuerte Spielerwechsel in diesem Sommer. Das CIES analysierte in seiner Studie die Differenz zwischen gezahlter Summe und einem ermittelten «fairen Preis».

Wie kommt der «faire Preis» zustande? Der «faire Preis» ist laut CIES ein Durchschnittswert, in den verschiedene Daten einfliessen. Unter anderem setzt der Wert sich aus den geschätzten Kosten (bevor der Transfer stattfindet) für den Käufer und dem geschätzten Marktwert zusammen.

Für diese 10 Spieler wurde in diesem Sommer zu VIEL bezahlt:

Kepa Arrizabalaga (23)

Von Athletic Bilbao zu Chelsea



Transfersumme: 80 Millionen Euro

Fairer Preis: 35.3 Millionen Euro

Zu viel bezahlt: 44.7 Millionen Euro

Thilo Kehrer (21)

Von Schalke 04 zu Paris St-Germain



Transfersumme: 37.0 Millionen Euro

Fairer Preis: 17.1 Millionen Euro

Zu viel bezahlt: 19.1 Millionen Euro

Yerry Mina (23)

Vom FC Barcelona zum FC Everton



Transfersumme: 31.8 Millionen Euro

Fairer Preis: 13 Millionen Euro

Zu viel bezahlt: 18.8 Millionen Euro

Alex Meret (21)

Von Udinese Calcio zur SSC Napoli



Transfersumme: 25 Millionen Euro

Fairer Preis: 7.1 Millionen Euro

Zu viel bezahlt: 17.9 Millionen Euro

Javier Pastore (29)

Von Paris St-Germain zur AS Roma



Transfersumme: 24.7 Millionen Euro

Fairer Preis: 7.6 Millionen Euro

Zu viel bezahlt: 17.1 Millionen Euro

João Cancelo (24)

Vom FC Valencia zu Juventus Turin



Transfersumme: 40.4 Millionen Euro

Fairer Preis: 22.7 Millionen Euro

Zu viel bezahlt: 17.7 Millionen Euro

Abdou Diallo (22)

Vom FSV Mainz 05 zu Borussia Dortmund



Transfersumme: 30 Millionen Euro

Fairer Preis: 13.1 Millionen Euro

Zu viel bezahlt: 16.9 Millionen Euro

Jefferson Lerma

Von UD Levante zum AFC Bournemouth



Transfersumme: 30.5 Millionen Euro

Fairer Preis: 14.9 Millionen Euro

Zu viel bezahlt: 15.6 Millionen Euro

Danny Ings (26)

Vom FC Liverpool zum FC Southampton



Transfersumme: 22 Millionen Euro

Fairer Preis: 7 Millionen Euro

Zu viel bezahlt: 15 Millionen Euro

Yuri Berchiche (28)

Von Paris St-Germain zu Athletic Bilbao



Transfersumme: 24 Millionen Euro

Fairer Preis: 9.6 Millionen Euro

Zu viel bezahlt: 14.4 Millionen Euro

Für diese 10 Spieler wurde in diesem Sommer zu WENIG bezahlt:

1 Thibaut Courtois (26)

Vom FC Chelsea zu Real Madrid



Transfersumme: 40 Millionen Euro

Fairer Preis: 62.6 Millionen Euro

Zu wenig bezahlt: 22.6 Millionen Euro

2 Rodri (22)

Vom FC Villarreal zu Atlético Madrid



Transfersumme: 25 Millionen Euro

Fairer Preis: 46.9 Millionen Euro

Zu wenig bezahlt: 21.9 Millionen Euro



3 Bryan Cristante (23)

Von Atalanta Bergamo zur AS Roma



Transfersumme: 30 Millionen Euro

Fairer Preis: 49.4 Millionen Euro

Zu wenig bezahlt: 19.4 Millionen Euro



4 Fabinho (24)

Von der AS Monaco zum FC Liverpool



Transfersumme: 55 Millionen Euro

Fairer Preis: 73.8 Millionen Euro

Zu wenig bezahlt: 18.8 Millionen Euro

6 Clement Lenglet (23)

Vom FC Sevilla zum FC Barcelona



Transfersumme: 35 Millionen Euro

Fairer Preis: 49.2 Millionen Euro

Zu wenig bezahlt: 14.2 Millionen Euro

6 Radja Nainggolan (30)

Von der AS Roma zu Inter Mailand



Transfersumme: 40 Millionen Euro

Fairer Preis: 52.9 Millionen Euro

Zu wenig bezahlt: 12.9 Millionen Euro

7 Lucas Torreira (22)

Von Sampdoria Genau zum FC Arsenal



Transfersumme: 30 Millionen Euro

Fairer Preis: 41.9 Millionen Euro

Zu wenig bezahlt: 11.9 Millionen Euro

8 Cristiano Ronaldo (33)

Von Real Madrid zu Juventus Turin



Transfersumme: 105 Millionen Euro

Fairer Preis: 116.5 Millionen Euro

Zu wenig bezahlt: 11.5 Millionen Euro

9 Simone Zaza (27)

Vom FC Valencia zum FC Torino



Transfersumme: 14 Millionen Euro

Fairer Preis: 24.1 Millionen Euro

Zu wenig bezahlt: 10.1 Millionen Euro

9 Alban Lafont (19)

Vom FC Toulouse zur AC Fiorentina



Transfersumme: 8.5 Millionen Euro

Fairer Preis: 18.4 Millionen Euro

Zu wenig bezahlt: 9.9 Millionen Euro

