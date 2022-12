Sind leicht krank: Nico Elvedi und Yann Sommer. Bild: keystone

Analyse

Sommer und Elvedi angeschlagen? Kein Grund, um Panik zu schieben

Die Nachricht kommt am Donnerstag kurz vor dem Mittag: Yann Sommer und Nico Elvedi haben das Training am Tag vor der entscheidenden Finalissima gegen Serbien (Freitag, 20 Uhr) verpasst. Der Grund: eine Erkältung.

Gewisse Schweizer Medien drückten sofort den Panik-Knopf. «Nati-Alarm zum dümmsten Zeitpunkt», lautet der Titel beim «Blick». «Alarm bei der Nati», schreibt auch «20 Minuten». Doch Panik ist in dieser Sache Fehl am Platz.

Natürlich ist es nie erfreulich, wenn Stammspieler ausfallen. Aber wenn es Positionen gibt, auf denen ein Ausfall nicht derart stark ins Gewicht fällt, dann ist das bei den Goalies und in der Innenverteidigung.

Gregor Kobel könnte Yann Sommer mühelos ersetzen. Bild: keystone

Ja, Yann Sommer hat die Nati schon zu manchem unverhofften Sieg oder Punktgewinn gehext. Aber mit Gregor Kobel steht eine Nummer 2 in den Startlöchern, die ähnlich talentiert ist und vor der WM besser in Form war als der zu diesem Zeitpunkt verletzte Stammgoalie. Kobel zeigte bei Dortmund immer wieder, wie gut er tatsächlich ist. Das Team von Murat Yakin würde mit dem Zürcher im Tor kaum an Qualität einbüssen.

Bei einem Ausfall von Nico Elvedi stünde in der Innenverteidigung Fabian Schär bereit. Und auch der 30-Jährige befindet sich in beneidenswerter Verfassung. Im Schatten von Manuel Akanjis Erfolg bei Manchester City ging fast etwas vergessen, dass Schär bei Newcastle United in der Innenverteidigung unbestrittener Stammspieler und bei den dortigen Fans äusserst beliebt ist.

Überzeugt in der Premier League: Fabian Schär. Bild: keystone

Und «The Magpies» sind nicht mehr ein gewöhnlicher Klub aus dem Mittelfeld der Premier League. Newcastle hat nicht nur milliardenschwere Investoren im Rücken, sondern steht in der aktuellen Saison in Englands höchster Liga auf dem dritten Platz (direkt hinter ManCity) und hat in dieser Saison erst einmal verloren. Auch dank Schärs Leistungen in der Abwehr. Wie bei Sommer gilt auch bei Elvedi: Ein Ausfall wäre zwar schade, aber absolut kompensierbar.

Noch ist auch unklar, ob die beiden für das Spiel gegen Serbien auch tatsächlich fraglich ist, schliesslich handelt es sich «nur» um eine Erkältung. Grössere Sorgen muss man sich offenbar um Xherdan Shaqiri und Noah Okafor machen. Die beiden haben sich nach ihren leichten Verletzungen nicht so gut entwickelt, wie erhofft.

Gegen Brasilien war zu sehen, dass Shaqiris Kreativität im Mittelfeld für die Nati immer noch unverzichtbar ist. Und auch Okafors Tempo, Durchsetzungsvermögen und Torriecher wäre im Duell mit Serbien nützlich. Wenn ein Mannschaftsteil zum Problem werden sollte, dann eher um den Angriff. Nicht um die Goalies und die Innenverteidigung.