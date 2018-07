Sport

Analyse

Warum Englands Zukunft wohl nicht ganz so rosig ist



Bild: AP/AP

Warum Englands Zukunft nicht ganz so rosig aussieht, wie viele meinen

Viele sind davon überzeugt: Dieser jungen englischen Mannschaft gehört die Zukunft. Oder trübt Sympathie das analytische Auge? Mit Blick auf die kommende WM muss sich bei den «Three Lions» noch einiges verbessern.

Marcus Krämer, moskau / spiegel online

Ein Artikel von

Gareth Southgate ist kein Zauberer. Und doch hat der ehemalige Spieler von Crystal Palace, Aston Villa und Middlesbrough bei der englischen Nationalmannschaft einen solchen Wandel auf so vielen Ebenen vollzogen, dass manche Beobachter über Magie nachdenken.

Das Verhältnis vieler Engländer zu ihren Three Lions war über Jahre gespalten. Die Sehnsucht nach dem ersten grossen Titel seit 1966 war ungebrochen, doch die vielen Enttäuschungen, die öffentliche Abschottung des Teams und die grosse Diskrepanz zum Klubfussball liessen die Begeisterung Stück für Stück kleiner werden. Bis Southgate kam, der seit der Niederlage gegen Deutschland bei der Heim-EM 1996 das Image des Verlierers verkörperte.

Der ehemalige U21-Nationalcoach sorgte für eine Versöhnung mit der kritischen englischen Presse, installierte ein simples, aber funktionierendes Spielsystem, impfte den Spielern Selbstvertrauen ein und wurde in den Tagen von Russland zu einem bemerkenswerten Sympathieträger. Southgate ist im öffentlichen Umgang aufmerksam, höflich, auskunftsfreudig, bisweilen sogar humorvoll und selbstironisch. Diesem Trainer, dieser Mannschaft, dieser ehrlichen und effektiven Spielweise wurden in England plötzlich nicht nur Erwartungen entgegengebracht, es gab auch sehr viel Zuneigung.

Die Macht von schmerzvollen Niederlagen

Der Wandel ging sogar so weit, dass selbst ausländische Beobachter ins Schwärmen gerieten und Fussball-Anhänger in ganz Europa, die selbst enttäuscht wurden, zur englischen Mannschaft überliefen. Wie ein Reflex gehörte es dann nach der 1:2-Halbfinal-Niederlage gegen Kroatien auch allenthalben dazu, England zum Favoriten für die folgenden grossen Turniere zu ernennen. Junges Team, intelligenter Trainer, Spieler aus vielen Top-Klubs, nun reicher an Turniererfahrung – all das müsste doch in eine rosige Zukunft münden.

Bild: EPA/EPA

«Der Schmerz über die Niederlage wird andauern», sagte Southgate kurz nach der Pleite gegen Kroatien. Aber: «Um ein echter Gewinner zu werden, muss man auch schmerzhafte Niederlagen überstehen.» Tatsächlich kann aus Misserfolgen etwas Grosses entstehen, zwei Champions-League-Titel des FC Bayern (2001 und 2013) gehen der Legende nach auf zuvor erlittene Finalniederlagen zurück.

Im Fall der englischen Nationalmannschaft muss aber die Frage erlaubt sein, ob die Sympathie das analytische Auge trübt. Es sprach im Vorfeld des Halbfinals einiges für England, die Mentalität der Kroaten gab letztlich jedoch den Ausschlag. Auf dem Weg zu einem absoluten Spitzenteam muss sich in den kommenden Jahren einiges verbessern.

Englands Problemzonen

Zentrales Mittelfeld:

Hier war der grösste Unterschied zu Kroatien zu erkennen. Luka Modric wurde nach mässigem Start immer besser, eroberte wichtige Bälle, spielte kluge Pässe, verlagerte das Spiel und wurde zum Gesicht der Übermacht im Mittelfeld. Modric und Marcelo Brozovic kamen auf Passquoten von 89 Prozent, auf der Gegenseite fiel Jordan Henderson mit 73 Prozent deutlich ab. England braucht einen spiel- und kampfstarken Anführer im Mittelfeld.

Bild: EPA/EPA

Abhängigkeit von Standards und Kane:

Neun der zwölf englischen WM-Tore fielen nach ruhenden Bällen, die Hälfte der englischen Ausbeute ging auf das Konto von Kapitän Harry Kane. Es ist wichtig, sich auf solche Stärken verlassen zu können, aber das Spiel gegen Kroatien hat gezeigt, wie wichtig verschiedene Optionen sind. Southgate ist nun gefragt, dem Spiel der englischen Mannschaft mehr taktische Tiefe zu geben.

Bild: AP/AP

Führungsrollen in Top-Klubs:

Gegen Ende des Halbfinales standen alle fünf Tottenham-Profis des englischen Kaders auf dem Platz. Das ist einerseits gut, weil Kane, Dele Alli oder auch Eric Dier absolute Leader in ihrem Klub sind. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine Mangel, wenn Kyle Walker, Raheem Sterling oder Jesse Lingard zwar Stamm-, aber eben keine Führungsspieler sind und Jordan Pickford oder Harry Maguire bei Mittelfeldteams kicken. Die internationale Premier League sollte mehr englische Spieler in Führungsrollen bringen.

Bild: EPA/EPA

Für England und Trainer Southgate gibt es noch viel zu tun. Geht die Entwicklung weiter, können die Löwen in der Zukunft auch mal in einem Finale brüllen.

England's going home: Enttäuschte Gesichter der England-Fans

«It's NOT coming home» Video: watson

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Daily Newsletter

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare