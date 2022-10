PSV jubelt gegen Arsenal und sichert sich so das Weiterkommen. Bild: keystone

PSV schlägt Arsenal und macht FCZ das Leben schwer ++ Union siegt ++ Vaduz nicht belohnt

Europa League

Gruppe A

Zürich – Bodö/Glimt 2:1

PSV – Arsenal 2:0

Arsenal musste eine Woche nach dem 1:0-Erfolg gegen PSV die erste Niederlage in der laufenden Europa-League-Saison einstecken. In Eindhoven unterlag das Team von Coach Mikel Arteta x:x. Den Führungstreffer erzielte Joey Veerman in der 56. Minute und weil Aaron Ramsdale nach einer Ecke danebengriff, traf einige Minuten später auch Luuk de Jong. Granit Xhaka spielte erneut über die volle Spielzeit. Damit braucht Arsenal im letzten Spiel gegen den FCZ einen Sieg, um den 1. Platz in der Gruppe auf sicher zu haben.

Das 1:0 durch Joey Veerman. Video: streamja

PSV Eindhoven - Arsenal 2:0 (0:0).

SR Di Bello (ITA).

Tore: 56. Veerman 1:0. 63. De Jong 2:0.

Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka.

Gruppe D

Union Berlin – Braga 1:0

Das Team von Urs Fischer scheint auch international den Tritt gefunden zu haben. Nach der letztjährigen Debütsaison im Europacup, in der Union in sechs Spielen ohne Sieg geblieben ist, und den beiden Niederlagen zum Start in die diesjährige Europa-League-Kampagne gewannen die Berliner nun zum dritten Mal in Folge. Den einzigen Treffer erzielte Robin Knoche durch einen Penalty.

Das 1:0 gegen Braga bringt dem Bundesligisten den Vorteil im Kampf um Platz 2. Im letzten Spiel braucht Union gegen Royale Union Saint-Gilloise aus Belgien wohl dennoch einen Sieg, um weiterzukommen. Den Belgiern ist der Gruppensieg aber nicht mehr zu nehmen.

Der entscheidende Penalty im Video. Video: streamja

Union Berlin - Braga 1:0 (0:0).

SR Pawson (ENG).

Tor: 68. Knoche (Penalty) 1:0.

Conference League

Gruppe H

Basel – Zalgiris

Gruppe D

Nice – Partizan Belgrad 2:1

Das Team von Lucien Favre schob sich mit dem Sieg gegen Partizan Belgrad an den Serben vorbei an die Tabellenspitze. Nizza ging in der 29. Minute durch Nicolas Pépé in Führung und auch auf den Ausgleich wussten die Franzosen eine Antwort. Drei Minuten nach dem Tor von Ricardo Gomes, brachte Mario Lemina OGC Nice wieder auf die Siegerstrasse.

Pépés Führungstreffer. Video: streamja

Gruppe E

Vaduz – Alkmaar 1:2

Vaduz wurde für einen mutigen Auftritt erneut nicht belohnt. Gegen Alkmaar mussten sich die Liechtensteiner 1:2 geschlagen geben. Dabei war es eine sehr ausgeglichene Partie und trotz des zwischenzeitlichen 0:2-Rückstands liess der FC Vaduz nicht nach. Zu einem Punktgewinn reichte es am Ende dennoch nicht, wodurch das Ausscheiden für Vaduz fest steht.

