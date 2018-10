Sport

Xherdan Shaqiri erzielt sein erstes Pflichtspiel-Tor für Liverpool



Premier League, 10. Runde Liverpool – Cardiff 4:1 (1:0)

Fulham – Bournemouth 0:3 (0:1)

Brighton – Wolverhampton 1:0 (0:0)

Southampton – Newcastle 0:0

Watford – Huddersfield 3:0 (2:0)



Bild: EPA/EPA

Da ist das Ding! Xherdan Shaqiri erzielt sein erstes Pflichtspiel-Tor für Liverpool

Liverpool stösst nach einem 4:1-Sieg gegen Aufsteiger Cardiff City zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze der Premier League vor. Xherdan Shaqiri wird eingewechselt und trifft.

Jürgen Klopp brachte den zuletzt bei Liverpool stark aufspielenden Schweizer Internationalen nach einer Stunde und beim Stand von 1:0 für Liverpool für Adam Lallana. Und der Schweizer wusste mit seiner Einsatzzeit etwas anzufangen. In der 84. Minute erzielte Shaqiri auf Zuspiel Mohamed Salahs den Treffer zum 3:1 – es war Shaqiris erster Pflichtspiel-Treffer im Dress der Reds.

Einmal mehr vermochte Liverpools Offensivabteilung zu glänzen – Sadio Mané traf zweimal, Salah steuerte einen Treffer und zwei Vorlagen zum 4:1 bei. Der Lohn für das Team von Jürgen Klopp ist die zwischenzeitliche Tabellenführung in der Premier League. Der vormalige Leader Manchester City muss am Montag in London bei den Tottenham Hotspur gewinnen, um Liverpool wieder zu verdrängen.

Die weiteren Liverpool-Tore:

Liverpool - Cardiff City 4:1 (1:0)

53'373 Zuschauer. -

Tore: 10. Salah 1:0. 66. Mané 2:0. 77. Paterson 2:1. 84. Shaqiri 3:1. 87. Mané 4:1. -

Bemerkung: Liverpool mit Shaqiri (ab 61.).

Die Tabellenspitze der Premier League: tabelle: srf

(zap/sda)

So würden die Nati-Stars in anderen Ländern heissen Video: watson/Sandro Zappella, Lya Saxer

Shaqiris Erfolge mit Bayern München

Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren

Abonniere unseren Newsletter