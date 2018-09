Fieses Foul! Olympia-Hoffnung Livio Wenger wird Sieg aberkannt

HCD-Neuzugang Shane Prince – der Prinz unter den neuen NL-Söldnern

15 neue Ausländer haben die zwölf NLA-Klubs in diesem Sommer unter Vertrag genommen. Den wohl grössten Fisch im Transferteich angelte sich der HC Davos: den Amerikaner Shane Prince (25).

Es ist ein wunderbarer Herbsttag. Die Landschaft rund um Davos leuchtet in den schönsten Farben. Es sind Tage wie diese, an denen Shane Prince denkt, er sei im Paradies gelandet. «Ich habe mich, bevor ich hierher nach Davos gekommen bin, natürlich schlaugemacht, was mich erwartet. Aber jetzt, da ich hier bin und es mit meinen eigenen Augen sehe, bin ich erst recht fasziniert», schwärmt der US-Amerikaner. Er habe gewusst, dass die Schweiz ein schönes Land sei. «Aber es hat nun meine …