meist klar15°
DE | FR
burger
Sport
Bayern München

Bundesliga: 0:7 bei Bayern München: Debakel für Lustrinellis Union

epa13248973 Head coach Mauro Lustrinelli of Union Berlin reacts during the German Bundesliga soccer match between Bayern Munich and 1. FC Union Berlin in Munich, Germany, 18 September 2026. EPA/ANNA S ...
Mauro Lustrinelli erlebte einen Freitagabend zum VergessenBild: keystone

0:7 bei Bayern München: Debakel für Lustrinellis Union

Union Berlin geht im Auswärtsspiel gegen Bayern München unter. Beim 0:7 fällt das Team von Mauro Lustrinelli komplett auseinander – und muss auch Harry Kanes Jubiläumstreffer hinnehmen.
18.09.2026, 22:3918.09.2026, 22:39

Die Mannschaft aus der Hauptstadt versuchte, den klaren Favoriten mit einer kompakten Abwehr aus dem Konzept zu bringen. Das funktionierte aber nur gut eine Viertelstunde, ehe Jamal Musiala das Heimteam in Führung brachte. Diese bauten die Münchner bis zur Halbzeit um zwei weitere Tore aus, darunter der Penalty-Treffer von Harry Kane. Der Engländer doppelte in der zweiten Hälfte nach und steht damit bei 101 Treffern in 98 Bundesliga-Spielen – eine überragende Quote.

Neben Kane brillierte der Franzose Michael Olise mit drei Toren, während die Berliner, bei denen Michel Aebischer durchspielte, komplett chancenlos blieben. Damit dürfte die Lage für Lustrinelli, der im Sommer nach dem Meistertitel mit dem FC Thun in die Bundesliga wechselte, zunehmend ungemütlich werden.

Bayern&#039;s Michael Olise, second right, celebrates after scoring his seventh goal during the Bundesliga soccer match between Bayern Munich and 1. FC Union Berlin in Munich, Germany, Friday, Sept. 1 ...
Siebenmal konnte sich Bayern über einen Treffer freuen.Bild: keystone

Mit nur einem Punkt aus vier Runden ist der Meisterschaftsstart für den Elften der letzten Saison klar missraten. Zu denken geben muss aus Unioner Sicht vor allem die Defensive: In jeder Partie gab es mindestens drei Gegentore, insgesamt beträgt das Torverhältnis 4:17. Sollten die Klubverantwortlichen Geduld mit Lustrinelli haben, kommt es nach der Länderspielpause wohl zu einem Spiel der Wahrheit für den Tessiner: Union empfängt den überraschend stark gestarteten Aufsteiger Elversberg.

Bayern München - Union Berlin 7:0 (3:0).
Tore: 18. Musiala 1:0. 39. Kane (Penalty) 2:0. 43. Olise 3:0. 54. Kane 4:0. 70. Saibari 5:0. 73. Olise 6:0. 76. Olise 7:0.
Bemerkungen: Union Berlin mit Aebischer, ohne Imeri (Ersatz). (riz/sda)

Medienbericht: Laufende Ermittlungen gegen Granit Xhaka – es geht um ein Covid-Zertifikat
Medienbericht: Laufende Ermittlungen gegen Granit Xhaka – es geht um ein Covid-Zertifikat
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026
1 / 145
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026

Spanien um Captain Rodri ist am Ende der grössten WM der Geschichte der verdiente Sieger.
quelle: keystone / ashley landis
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Fankurve des VfL Osnabrück präsentiert die «vielleicht grossartigste Choreo aller Zeiten»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Nach zwei Spielen für Aston Villa: Fans feiern Manzambi mit eigenem Song
Nachdem sich Johan Manzambi bei der Fussball-Weltmeisterschaft kurz vor dem Achtelfinal verletzt hatte, hat der Genfer nun seine ersten Partien für seinen neuen Klub Aston Villa bestritten. Obwohl Manzambi noch keine Skorerpunkte gesammelt hat, wird er von den Fans bereits gefeiert.
Endlich kann Johan Manzambi wieder mitspielen. Über zwei Monate musste der 20-Jährige auf sein Comeback warten, nachdem er sich im Abschlusstraining vor dem WM-Achtelfinal gegen Kolumbien am Knie verletzte. Trotzdem wechselte Manzambi im Sommer für 70 Millionen Euro von Freiburg zu Aston Villa.
Zur Story