Mauro Lustrinelli erlebte einen Freitagabend zum Vergessen Bild: keystone

0:7 bei Bayern München: Debakel für Lustrinellis Union

Union Berlin geht im Auswärtsspiel gegen Bayern München unter. Beim 0:7 fällt das Team von Mauro Lustrinelli komplett auseinander – und muss auch Harry Kanes Jubiläumstreffer hinnehmen.

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Die Mannschaft aus der Hauptstadt versuchte, den klaren Favoriten mit einer kompakten Abwehr aus dem Konzept zu bringen. Das funktionierte aber nur gut eine Viertelstunde, ehe Jamal Musiala das Heimteam in Führung brachte. Diese bauten die Münchner bis zur Halbzeit um zwei weitere Tore aus, darunter der Penalty-Treffer von Harry Kane. Der Engländer doppelte in der zweiten Hälfte nach und steht damit bei 101 Treffern in 98 Bundesliga-Spielen – eine überragende Quote.

Neben Kane brillierte der Franzose Michael Olise mit drei Toren, während die Berliner, bei denen Michel Aebischer durchspielte, komplett chancenlos blieben. Damit dürfte die Lage für Lustrinelli, der im Sommer nach dem Meistertitel mit dem FC Thun in die Bundesliga wechselte, zunehmend ungemütlich werden.

Siebenmal konnte sich Bayern über einen Treffer freuen. Bild: keystone

Mit nur einem Punkt aus vier Runden ist der Meisterschaftsstart für den Elften der letzten Saison klar missraten. Zu denken geben muss aus Unioner Sicht vor allem die Defensive: In jeder Partie gab es mindestens drei Gegentore, insgesamt beträgt das Torverhältnis 4:17. Sollten die Klubverantwortlichen Geduld mit Lustrinelli haben, kommt es nach der Länderspielpause wohl zu einem Spiel der Wahrheit für den Tessiner: Union empfängt den überraschend stark gestarteten Aufsteiger Elversberg.

Bayern München - Union Berlin 7:0 (3:0).

Tore: 18. Musiala 1:0. 39. Kane (Penalty) 2:0. 43. Olise 3:0. 54. Kane 4:0. 70. Saibari 5:0. 73. Olise 6:0. 76. Olise 7:0.

Bemerkungen: Union Berlin mit Aebischer, ohne Imeri (Ersatz). (riz/sda)