Schach-Star Carlsen kündigt News im Niemann-Fall an und kassiert Rüffel vom Verband

Zugleich teilt die FIDE eine tiefe Besorgnis über den Schaden, den der Betrug dem Schachspiel zufügt. «Ob online oder am Brett – Betrug bleibt Betrug.» Der Weltverband habe in die Bildung einer Spezialistengruppe investiert, welche ausgeklügelte Präventivmassnahmen entwickelt hätten, die bei den Spitzenveranstaltungen bereits zur Anwendung gelangten.

Carlsen machte bislang den Eindruck, als wolle er nicht an die Geschichte des Aufstiegs eines Wunderknaben glauben. Stattdessen deutete er wiederholt an, dass hinter dem beinahe kometenhaften Aufstieg des 19-jährigen Amerikaners Hans Niemann wohl ein Schwindel stecke.

Direkt nach dem Sieg wollte Carlsen nichts zum Fall Niemann sagen, der die Schach-Welt seit Wochen in Atem hält. Er kündigte allerdings an, dass «in Kürze» mit einem Statement von ihm zu rechnen ist. Ausserdem sagte er: «Ich möchte generell, dass Betrug im Schach ernsthaft geahndet wird.»

Der 31-jährige Carlsen gewann am Sonntag ein Schachturnier, das weit über die Szene hinaus für Aufsehen sorgte. Denn beim Julius Bär Generation Cup hatte er die Vorrundenpartie gegen den aufstrebenden Hans Niemann gleich nach dem ersten Zug aufgegeben. In der Folge machten Betrugsvorwürfe gegen den Amerikaner die Runde.

Die Schach-Welt ist seit Wochen in Aufruhr. Magnus Carlsen wirft einem Kontrahenten zwischen den Zeilen Betrug vor. Der Weltmeister wird dafür vom Weltverband FIDE kritisiert – und stellt eine Erklärung in Aussicht.

Rücktritt nach der WM 2022? Das sind die Nati-Pläne von Yann Sommer

Der Schweizer Torhüter sicherte in den Schlussminuten den 2:1-Sieg gegen Spanien. An Tag vor dem WM-Final wird Sommer 34-jährig – die grosse Frage: Macht er weiter bis zur EM 2024?

Yann Sommer, die Schweiz hat nun hintereinander Portugal und Spanien besiegt. Dazu im EM-Achtelfinal vor etwas mehr als einem Jahr Frankreich. Und in der WM-Qualifikation zwei Mal Unentschieden gespielt gegen Italien. Was löst dieses Wissen in der Mannschaft aus?

Yann Sommer: Das gibt uns natürlich viele gute Gefühle. Wenn wir es hinkriegen, grosse Nationen zu besiegen, dann ist das die Bestätigung dafür, dass an einem guten Tag, mit einer guten Leistung vieles möglich ist. Das müssen wir an die WM mitnehmen. Auch wenn ich die Ausgangslage dann eine ganz andere sein wird.