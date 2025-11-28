Stefan Brennsteiner feiert seinen ersten Weltcupsieg. Bild: keystone

Schweizer Enttäuschung in Copper Mountain – Brennsteiner holt überlegen 1. Weltcupsieg

Die Schweizer Podestserie im Riesenslalom reisst in Copper Mountain. Beim Ausfall von Marco Odermatt belegen Thomas Tumler, Loïc Meillard und Luca Aerni die Ränge 9, 18 und 19.

Der Österreicher Stefan Brennsteiner, der schon nach dem ersten Lauf vorne lag, feierte im Alter von 34 Jahren seinen ersten Weltcupsieg. Henrik Kristoffersen und Filip Zubcic komplettierten das Podest mit rund einer Sekunde Rückstand. Dem österreichischen Allrounder Marco Schwarz fehlten als Vierter zwei Hundertstel zum zweiten Podestplatz im zweiten Riesenslalom des Winters.

Die Siegesfahrt von Brennsteiner. Video: SRF

Während Marco Odermatt im ersten Lauf nach besten Zwischenzeiten ausschied, lag Thomas Tumler bei Halbzeit im 3. Zwischenrang. Der Bündner, der schon einige Male bewiesen hat, dass ihm die speziellen Bedingungen in Nordamerika liegen, büsste in der Entscheidung aber sechs Plätze ein. Im ersten Riesenslalom in Copper Mountain seit 49 Jahren riss damit auch die Schweizer Podestserie in der Basisdisziplin, die seit Oktober 2024 anhielt.

Loïc Meillard sucht weiter nach seiner Olympiaform. Der Slalom-Weltmeister und WM-Dritte im Riesenslalom lag bei Halbzeit an siebter Stelle, fiel im zweiten Lauf aber noch aus den Top 15. Luca Aerni, der dritte Schweizer im zweiten Lauf, belegte in der Endabrechnung direkt hinter dem Neuenburger den 19. Platz.

Meillard verbremst den 2. Lauf. Video: SRF

Überraschung im ersten Lauf des Männer-Riesenslaloms von Copper Mountain. Marco Odermatt rutscht auf dem Innenski aus und scheidet aus. Der Schweizer Dominator, der den Saisonauftakt in Sölden und den gestrigen Super-G ebenfalls in Copper schon gewonnen hat, war zum Zeitpunkt des Ausfalls mit klarer Bestzeit unterwegs.

Odermatt scheidet im 1. Lauf aus. Video: SRF

«Klassischer Innenskifehler, einmal mehr auf diesem Schnee. Ist etwas schade, im Training passiert mir das nie», analysierte der Nidwaldner die Situation. Er sagte aber auch: «Es ärgert mich nicht. Kurioserweise habe ich fast etwas durchgeschnauft, dass ich hier nicht noch ein zweites Mal fahren muss.» Die ganze Woche – Odermatt schlug sich noch mit einer Viruserkrankung herum – und insbesondere auch der gestrige Sieg habe viel Energie gekostet. Nun wolle er sich auf die Rennen in der nächsten Woche in Beaver Creek konzentrieren.



Weiter geht es für Odermatt ab Sonntag mit den Trainings zur Beaver-Creek-Abfahrt vom nächsten Freitag. Am Wochenende des 6./7. Dezember folgen bei der zweiten Weltcup-Station des Olympia-Winters in den Rocky Mountains ein Super-G und ein Riesenslalom. (abu/sda)