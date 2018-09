Favres Aussetzer: Beim BVB klappt gerade nicht mal das Auswechseln

Sport

Borussia Dortmund

Borussia Dortmund ist in dieser Saison noch ungeschlagen, doch so richtig rund läuft's noch nicht beim BVB.

Beim schmeichelhaften 1:1 in Unterzahl gegen Hoffenheim klappten nicht mal die einfachsten Dinge – wie zum Beispiel das Auswechseln.

Es läuft die 60. Spielminute. Favre will neuen Schwung ins Spiel bringen. Shinji Kagawa und Mo Dahoud sollen runter, Jadon Sancho und Thomas Delaney stehen bereit.

Falscher Spieler ging vom Platz: BVB-Trainer Favre sauer nach Wechsel-Panne https://t.co/h0IDtHpFYn — FOCUS Online (@focusonline) 23. September 2018

Aber warum? Was war da los?

Die Erklärung für diesen Auswechsel-Fail ist so einfach wie peinlich: Statt Kagawas Rückennummer 23 leuchtete auf der Tafel des vierten Schiris die Nummer 27 – Wolfs Trikotnummer. Favres zuständiger Trainer-Assistent, der die Wechsel an den vierten Offiziellen weitergab, hatte die Zahl falsch verstanden. Rückgängig machen kann man so einen Wechsel nicht.

«Es war eine falsche Kommunikation» «Bild am Sonntag»

Marius Wolf fand das gar nicht lustig, rollte auf dem Weg nach draussen mit den Augen und reagierte sich mit einem Schlag aufs Dach der Auswechselbank ab.

Dabei hatte der Ex-Frankfurter gar keinen grossen Grund für schlechte Laune – seine Leistung im Sturmzentrum war schwach, er gewann keinen einzigen Zweikampf. Seine Auswechslung daher eigentlich gerechtfertigt.

Der ausgewechselte Marius Wolf hat keinen (!) seiner 10 Zweikämpfe in der Sturmspitze gewonnen. @OptaFranz #TSGBVB — Sky Sport (@SkySportDE) 22. September 2018

Zehn Minuten später korrigierte Favre seinen Wechsel dann noch: In der 70. kam schliesslich Maximilian Philipp für Kagawa...

(as)

