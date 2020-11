Sport

Bundesliga

Manchester United gewinnt dank Cavani – Messi trifft für Maradona



Bild: keystone

Joker Cavani führt United zum Sieg +++ Milan baut Tabellenführung weiter aus

Bundesliga

Leverkusen – Hertha BSC 0:0

Bayer Leverkusen und Hertha Berlin trennen sich im ereignisarmen ersten Sonntagsspiel der Bundesliga torlos.

Vier Tage vor dem Gruppenspiel in der Europa League bei Nice war Leverkusen personell gehandicapt. Insgesamt fehlten Trainer Peter Bosz neun potenzielle Startkandidaten. Weil kurzfristig Lucas Alario, Karim Bellarabi und Nadiem Amiri ausfielen, sassen auf Leverkusens Ersatzbank nur noch vier Feldspieler.

Durch das Remis nach zuvor fünf Siegen verpassten die Leverkusener den Sprung auf Platz 2. Sie schoben sich aber um einen Punkt vor Borussia Dortmund, das am Samstag gegen Köln seine dritte Niederlage bezog. Die mit grossen Ambitionen in die Saison gegangenen Berliner stecken weiter im unteren Tabellendrittel fest.

Premier League

Southampton – Manchester United 2:3

Manchester United hat dank einer überragenden zweiten Halbzeit in der Premier League das überraschende Southampton mit 3:2 geschlagen. Edinson Cavani war mit zwei Toren und einer Vorlage der Matchwinner.

Der 33-jährige Uruguayer, der auf diese Saison hin zum englischen Rekordmeister gewechselt hatte, kam bisher nur spärlich zum Einsatz. In Southampton zeigte der Routinier nach seiner Einwechslung zur Pause beim Stand von 0:2 seinen Wert.

Er lieferte den Assist zum Anschlusstreffer von Bruno Fernandes und erzielte die weiteren Tore mit dem Kopf selber - das siegbringende 3:2 in der 92. Minute. Es besiegelte die erste Niederlage von Southampton nach zuletzt sieben Partien mit fünf Siegen und zwei Remis.

Southampton - Manchester United 2:3 (2:0)

Tore: 23. Bednarek 1:0. 33. Ward-Prowse 2:0. 60. Fernandes 2:1. 74. Cavani 2:2. 92. Cavani 2:3.

Serie A

Milan – Fiorentina 2:0

Milan ist auch ohne den verletzten Topskorer Zlatan Ibrahimovic erfolgreich. Der Leader der Serie A kam in der 9. Runde zum 2:0-Heimsieg gegen die Fiorentina und baute damit seinen Vorsprung gegenüber dem ersten Verfolger auf fünf Punkte aus.

Weil Sassuolo im Verfolgerduell vom Samstag Inter Mailand unterlag, sind nur noch Juventus Turin und die AC Milan in der laufenden Meisterschaft ungeschlagen. Aber die Mailänder haben noch eine eindrücklichere Serie am Laufen. Sie sind zusammen mit Atlético Madrid die einzige Mannschaft aus den Top-5-Ligen, die seit der Wiederaufnahme nach dem Corona-Lockdown im März ungeschlagen sind. Gegen die Fiorentina gelangen Milan schon in der ersten halben Stunde die Tore durch Alessio Romagnoli und Franck Kessie, der einen Penalty verwertete und noch vor der Pause einen zweiten verschoss.

Ibrahimovic, der in dieser Saison schon zehnmal getroffen hat, dürfte am kommenden Wochenende bei Sampdoria Genua wieder dabei sein. Dann kann Milan mit einem 30. Match mit mindestens einem Tor einen Klubrekord aus den Siebzigerjahren verbessern.

Milan - Fiorentina 2:0 (2:0)

Tore: 17. Romagnoli 1:0. 28. Kessie 2:0. -

Bemerkungen: 40. Kessie (Milan) verschiesst Penalty.

Bild: keystone

Primera Division

Barcelona – Osasuna 4:0

Antoine Griezmann kommt nach schwierigen Wochen beim FC Barcelona immer besser zurecht. Beim 4:0-Heimsieg gegen Osasuna gelang dem Franzosen der dritte Treffer in den letzten vier Partien.

Er traf kurz vor der Pause mit einem wuchtigen Volley von der Strafraumgrenze zum 2:0. Das dritte Tor von Coutinho bereitete er mit einer Balleroberung und dem entscheidenden Pass vor.

Das 4:0 erzielte Superstar Lionel Messi, der sein Tor seinem verstorbenen Idol Diego Armando Maradona widmete. Messi zog sich sein Trikot aus und zeigte darunter ein älteres Barça-Shirt mit der Nummer 10 – eines, wie es Maradona während seiner Zeit in Barcelona von 1982 bis 1984 getragen hatte.

Barcelona - Osasuna 4:0 (2:0)

Tore: 29. Braithwaite 1:0. 42. Griezmann 2:0. 57. Coutinho 3:0. 73. Messi 4:0.

(dab/sda)

