Grösster Aufreger bei Dortmund gegen Bayern war eine Werbung – jetzt entschuldigt sich Sky



Bild: EPA/EPA

Die jüngeren Fans dürften so etwas bisher nur von Netflix gekannt haben: Das Bundesliga-Topspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München (3:2) war so spannend wie eine Staffel «Game of Thrones» und so unterhaltsam wie ein Binge-Marathon von «Modern Family». Das gab es schon länger nicht. Den grössten Aufreger des wohl besten Liga-Spiels seit vielen Jahren sahen jedoch nur die TV-Zuschauer. (Vielleicht mit Ausnahme des 4:4 zwischen Dortmund und Schalke in der vergangenen Saison.)



Während Mats Hummels in der 65. Minute zu seiner Auswechslung trabte, verschwand das Grün des Rasens auf den TV-Bildschirmen – denn Sky zeigte plötzlich einen Werbespot, in dem auch mehrere Bayern-Spieler auftauchen. Bisher war man vom Sender nur nervige Werbung für ihr Film- und Serienangebot im Splitscreen gewohnt. Dass nun aber mal eben das Spielfeld ganz von der Mattscheibe verschwindet ist ein Novum, das Fussballfans bisher nur aus anderen Sportarten kannten. Es kam zu einem Shitstorm in den sozialen Medien.

Das nahm auch mitunter groteske Züge an: Achja. Danke übrigens an Sky. Dank eurer scheiß Werbung hab ich jetzt Stress mit meiner Freundin weil ich sie angeschrien habe warum sie mitten im Spiel umschaltet. @SkySportDE @Sky_Service — Frank (@hillariouzzz) 10. November 2018

Der TV-Sender erklärte auf Twitter, dass es sich um ein technisches Versehen gehandelt habe und entschuldigte sich bei den Zuschauern.

Sky entschuldigte sich: Liebe Fußball-Fans,

während der Übertragung #BVBFCB wurde aufgrund eines technischen Versehens das Spiel kurz durch einen Werbespot unterbrochen. Dies war unbeabsichtigt, und wir möchten wir uns in aller Form dafür bei Euch entschuldigen.

Euer Sky Service Team — Sky Service (@Sky_Service) 10. November 2018

Bei ihm hier auch: Wir hoffen sehr, dass Ihr euch wieder vertragen habt. 🙏 Wir möchten uns nochmal bei allen Fußball-Fans für die Einblendung entschuldigen. #bvbfcb #skybuli https://t.co/9mkdocWKJb — Sky Sport (@SkySportDE) 10. November 2018

Was dafür spricht: Am Bildschirmrand der Werbeeinblendung wurden Ergebnisse vom vorletzten Spieltag gezeigt. Nach 20 Sekunden ist die Kurz-Werbung vorbei – pünktlich als es weiter ging.

Das dürfte die Wut einiger Abonnenten nach der Unterbrechung im Spiel der Spiele trotzdem nicht beschwichtigen...

(bn)

