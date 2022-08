Nico Schulz wird häussliche Gewalt vorgeworfen. Bild: IMAGO-images.de

Nach schweren Vorwürfen: Ex-Freundin von BVB-Profi Schulz äussert sich erstmals

Jannik Sauer / watson.de

BVB-Fussballer Nico Schulz sieht sich aktuell mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Wie am Sonntag bekannt wurde, hat seine Ex-Freundin ihn wegen häuslicher Gewalt angezeigt. Die Dortmunder Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen und eine Hausdurchsuchung bei dem 12-fachen deutschen Nationalspieler durchgeführt.

Das mutmassliche Opfer hat sich jetzt erstmals an die Öffentlichkeit gewandt. Gegenüber der Regionalzeitung «Ruhr Nachrichten» erzählt Schulz' Ex-Freundin, wie es ihr in der Beziehung zu dem Fussballer ergangen sei.

Kennengelernt hätten sie sich über Instagram. «Er ist übertrieben charmant. Er kriegt dich einfach rum mit seiner Art», sagt die Frau gegenüber den «Ruhr Nachrichten». Schnell habe er sie zu Reisen nach Paris oder Amsterdam eingeladen. Doch schon nach drei Monaten sei sie von ihm zum ersten Mal angegriffen worden.

Während Schwangerschaft angegriffen

Die Frau beschreibt Schulz als aufbrausenden Typen, der schnell die Fassung verliere. «Er schreit eigentlich immer», erzählt sie ausserdem. Er habe ihr ins Gesicht geschlagen und sie in Alltagssituationen, wie beim Kochen, wahllos angegriffen.

Nach seinen Ausrastern habe er sich immer wieder entschuldigt, Besserung gelobt und angekündigt, sich professionelle Hilfe zu nehmen – diese Vorsätze hätten aber nie lang gehalten. Meist sei schon wenig später die nächste Attacke gekommen. Die Beziehung sei von körperlicher und seelischer Gewalt geprägt gewesen, sagt die Frau.

Als sie im siebten Monat schwanger war, habe Schulz als Vater des Kindes ihr in den Bauch getreten. «Ich habe mir das Nötigste gegriffen und bin nach Berlin geflohen», erzählt sie. Als die gemeinsame Tochter am 10. September 2020 zur Welt kam, seien sie schon kein Paar mehr gewesen, sagt die Frau. Kurz nach der Geburt seiner Tochter soll Schulz angeblich zu ihr gesagt haben: «Ich wünschte, sie wäre nicht da. Ich wünschte, sie wäre tot – so wie du.»

Schulz nicht mehr im Training

Nach Angaben seines Vereins weist Schulz die Vorwürfe der häuslichen Gewalt zurück. «Nico Schulz hat uns mitgeteilt, dass er sich mit Hilfe anwaltlichen Beistands gegen diese Vorwürfe zur Wehr setzen wird und obendrein die Unschuldsvermutung für sich in Anspruch nimmt», teilte der BVB am Sonntag mit.

Nico Schulz – hier im Einsatz für den BVB – fehlte heute im Training der Dortmunder. Bild: keystone

Borussia Dortmund hat bisher noch keine Konsequenzen aus den Ermittlungen gezogen. Am Dienstag fehlte der Spieler aber ohne Angabe von Gründen beim Training.