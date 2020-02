Sport

Challenge League: Winterthurs Raphael Spiegel erzielt Goalie-Goal



Lausanne nun neun Punkte vor GC – und Winterthur schiesst tatsächlich ein Goalie-Goal

Lausanne macht in der 20. Runde der Challenge League einen weiteren Schritt Richtung Aufstieg. Dank einem 2:0-Sieg gegen Kriens bauen sie ihren Vorsprung auf Verfolger GC auf neun Punkte aus.

Bereits in der 13. Minute brachte Verteidiger Noah Loosli das Team von Giorgio Contini gegen den überraschenden Aufsteiger aus der Innerschweiz auf Kurs. Noch vor der Pause sorgte der Krienser Nikola Mijatovic für eine noch günstigere Ausgangslage für das ohnehin favorisierte Heimteam. Der 22-Jährige Serbe wurde für ein Foulspiel an seinen bei Lausanne engagierten Landsmann Nikola Bornaijasevic des Feldes verwiesen.

Dem Tabellenletzten Chiasso blieb nach dem zuletzt bemerkenswerten Remis gegen die Grasshoppers ein nächstes Erfolgserlebnis verwehrt. Das 2:3 in Winterthur wird vor allem den beiden Goalies noch lange in Erinnerung bleiben. In der 65. Minute liess sich Chiassos Goalie Loïc Jacot von einem Auskick seines Gegenübers Raphael Spiegel übertölpeln, womit er diesem zum Goalie-Goal verhalf.

Dafür setzte der Tabellen-9. aus Schaffhausen seine Aufwärtstendenz in der Rückrunde fort. Dem Remis zum Auftakt gegen Lausanne liess das Team von Murat Yakin in Aarau trotz eines Pausenrückstandes ein 2:1 folgen. Die Schaffhauser profitierten dabei allerdings auch von einem verschossenen Penalty von Markus Neumayr drei Minuten vor Schluss. (cma/sda)

