Sport

Challenge League

Nach Sexismus-Skandal bei Schaffhausen-Match: drei Männer festgenommen



Nach Sexismus-Skandal bei Schaffhausen-Match: drei Männer festgenommen

Die sexistischen Banner der Schaffhausen-Fans am Winterthur-Match haben ein weiteres Nachspiel: Am Freitagmorgen hat die Polizei drei Männer wurden festgenommen, wie die Kapo Zürich in einer Mitteilung schreibt.

Die Männer sind zwischen 25 und 37 Jahre alt und Schweizer Staatsbürger. An ihren Wohnorten in den Kantonen Thurgau und Schaffhausen wurden am Freitagmorgen Hausdurchsuchungen durchgeführt, im Rahmen derer sie festgenommen wurde.

Ob die Haft über den heutigen Tag hinaus aufrechterhalten wird, werde die Staatsanwaltschaft noch entscheiden, heisst er in der Mitteilung weiter. Das Verfahren werde aber auch nach einer allfälligen Entlassung der verhafteten Personen durch die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland weitergeführt.

Bereits früher hatte die Swiss Football League (SFL) ein Verfahren wegen des Transparents eröffnet. Drei der Urheber der Aktion konnten identifiziert und umgehend mit einem zweijährigen, schweizweiten Stadionverbot belegt werden, schreibt die Liga in einer Mitteilung. (mlu/zap/sda)

Abonniere unseren Newsletter