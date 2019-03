Sport

Champions League

«Fick mas»? Nach diesem Choreo-Fail konnten die Bayern ja nur verlieren



bild: twitter

Es war eigentlich alles angerichtet. Das 0:0 im Hinspiel beim FC Liverpool war so eine gute Ausgangssituation, dass Bayern-Trainer Niko Kovac vor dem Rückspiel in der Münchner Arena voller Überzeugung an das Weiterkommen glaubte. Auch neben dem Feld sollte alles perfekt sein: «Die Arena wird brennen», erklärte Manuel Neuer. Der FC Bayern hatte extra eine riesige Choreo vorbereiten lassen – doch da nahm das Debakel schon seinen Lauf.

Aber fangen wir von vorne an: Die 70'000 Zuschauer im Stadion bekamen rote Pappen ausgehändigt, die sie hochhalten sollten. Nach Anpfiff sollten die Fans diese als Klatschpappen nutzen. Die Anleitung war so einfach erklärt, dass man sie auch noch nach fünf Mass Bier verstehen kann.

Die Klatschpappen müssen vermutlich absolut idiotensicher gestaltet sein. #FCBLFC pic.twitter.com/3V5UsoM8bf — Anders Heißen (@maremunich) 13. März 2019

«Pack mas» sollte während der Choreo in grossen weissen Lettern auf der in rot getauchten Tribüne stehen. Für alle, die das nicht verstehen: Das heisst so viel wie «Auf geht's, packen wir es an» und ist nach «Mia san mia» gerne mal das Münchner Zweit-Motto.

Die organisierte Fanszene der Münchner, die die Arena immer wieder mit meinungsstarken und aufwändig inszenierten Choreos verzaubert, hatte mit dieser Inszenierung jedoch nichts zu tun. Der FC Bayern hatte diese offenbar bei einer Agentur bestellt, denn mitten auf der Osttribüne hing ein Banner mit der Aufschrift: «Nein zur Agentur-Choreo». Und die eingekaufte Choreo ging dann auch noch gewaltig schief.

Ich lese da „FICK MAS“ 😂😂😂 — Johannes (@Sechzger_Joe) 13. März 2019

Denn viele Fans im Stadion und an den TV-Geräten lasen dort nicht «Pack mas», sondern «Fick mas». Ob das an einer optischen Täuschung liegt oder an einigen Zuschauern aus dem Bereich der Buchstaben «P» und «A», die noch am Popcorn-Stand standen, ist nicht überliefert.

Heute ist ein guter Tag, um FICK MAS zu schreiben #fcbayern #fcblfc — Wo sind sie jetzt? (@exprofis) 13. März 2019

Ein Twitter-User fragte sich nach der 1:3-Niederlage der Bayern nur: «Frage ist, wer wen gefi... hat!?!» und dürfte die Lacher auf seiner Seite gehabt haben. So passiv wie die Bayern-Profis auf dem Platz waren übrigens auch die Zuschauer: Bis auf die Ultras ging die Arena nicht mit und Manuel Neuer musste feststellen, dass es lediglich im Münchner Strafraum brannte ... (bn)

