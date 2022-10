Die Champions-League-Spiele von heute Abend – was für die Klubs auf dem Spiel steht

Der dritte Spieltag der Königsklasse im Fussball steht an. Leider hat es kein Schweizer Klub in die Gruppenphase der Champions League 2022/23 geschafft, dafür wartet das Turnier am Dienstag wieder mit einigen Krachern auf. Was heute für die Mannschaften auf dem Spiel steht, für wen die Chancen gut stehen und wo du die Partien im TV schauen kannst, erfährst du hier:

Inter Mailand gegen FC Barcelona

Ihn müssen die Mailänder heute stoppen: Robert Lewandowski schoss bereits drei Tore. Bild: keystone

Gegen die Bayern ist in der Gruppe C bislang kein Kraut gewachsen. Sowohl die Mailänder als auch die Katalanen unterlagen dem deutschen Serienmeister in den bisherigen Spielen. Deshalb geht es in diesem Aufeinandertreffen bereits jetzt um den zweiten Platz in der Hammergruppe. Wer heute verliert, muss mit einer Hypothek in die Rückrunde und riskiert, ab nächstem Jahr in die Europa League zu wechseln. Zu sehen ist die Partie in der Schweiz sogar im Free-TV – und zwar auf dem italienischen Sender Canale 5.

Wann?

21:00 Uhr

21:00 Uhr Wo im TV?

Canale 5 (Free-TV, Italienisch)

DAZN (Abo)



Canale 5 (Free-TV, Italienisch) DAZN (Abo) Was sagen die Wettquoten?

Die Wettquoten sehen Barcelona als deutlichen Favoriten im Duell.



Eintracht Frankfurt gegen Tottenham Hotspurs

Richarlison schoss die bislang einzigen Tore für Tottenham in der Champions League, nun will auch Harry Kane ran. Bild: keystone

In der letzten Saison gewann die Eintracht noch die Europa League, nun spielen sie in der obersten europäischen Liga. Nach der Niederlage gegen Lissabon und dem Sieg gegen Marseille wird sich heute entscheiden, ob der Start in die erste Champions-League-Gruppenphase der Vereinsgeschichte glückt oder nicht. Auch Tottenham kämpft um eine gute Ausgangslage für einen Verbleib in der Champions League.

Wann?

21:00 Uhr



21:00 Uhr Wo im TV?

Amazon Prime (Abo)

Blue Sport (Abo)

Amazon Prime (Abo) Blue Sport (Abo) Was sagen die Wettquoten?

In dieser Partie sind die Quoten relativ ausgeglichen, mit kleinen Vorteilen auf Seiten Tottenhams.



Ajax Amsterdam gegen SSC Napoli

Napolis Piotr Zieliński trifft per Penalty zum 4:1 gegen Liverpool. Bild: keystone

Napoli konnte bereits den FC Liverpool und die Glasgow Rangers besiegen. Mit einem dritten Sieg stünden die Italiener mit einem Fuss bereits im Achtelfinale. Für Ajax geht es nun darum, nach einer Niederlage gegen Liverpool den Anschluss an die vorderen Plätze nicht zu verlieren.

Wann?

21:00 Uhr



21:00 Uhr Wo im TV?

DAZN (Abo)

Blue Sport (Abo)



DAZN (Abo) Blue Sport (Abo) Was sagen die Wettquoten?

Hier sehen die Wettanbieter die Heimmannschaft mit leichten Vorteilen.



FC Brügge gegen Atlético Madrid

Wer stoppt den FC Brügge? Das fragt sich auch Antonio Nusa, nachdem er Brügges viertes Tor gegen den FC Porto schoss. Bild: keystone

Zu den diesjährigen Überraschungen in der Champions League gehört sicher der belgische Meister FC Brügge. Zuerst besiegte die Mannschaft unter Trainer Carl Hoefkens Leverkusen und fegte dann den FC Porto gleich mit 4:0 vom Platz. Die Belgier haben in der Gruppenphase noch kein Tor zugelassen. Wenn Atlético Madrid den Anschluss an die vorderen Plätze nicht verlieren will, müssen sie diese Mauer also erst einmal durchbrechen.

Wann?

21:00 Uhr

21:00 Uhr Wo im TV?

DAZN (Abo)

Blue Sport (Abo)



DAZN (Abo) Blue Sport (Abo) Was sagen die Wettquoten?

Athlético steht trotz Brügge-Erfolgen in der Favoritenrolle.



FC Liverpool gegen Glasgow Rangers

Mohammed Salah und Liverpool hatten bisher keine gute Saison. Bild: keystone

Nach der Niederlage gegen Napoli steht der FC Liverpool unter Jürgen Klopp nun in der Pflicht, mit einem Sieg gegen den schottischen Rekordmeister Glasgow Rangers den Schaden zu begrenzen. Denn auch in der Liga verliert Liverpool den Anschluss an die Spitzengruppe mehr und mehr. Die Glasgow Rangers sind mit sieben Gegentoren und keinem geschossenen Tor in der laufenden Champions-League-Saison aber der perfekte Aufbaugegner – oder der endgültige Stolperstein in Richtung Krise.

Wann?

21:00 Uhr



21:00 Uhr Wo im TV?

DAZN (Abo)

Blue Sport (Abo)



DAZN (Abo) Blue Sport (Abo) Was sagen die Wettquoten?

In dieser Partie sehen die Quoten Liverpool massiv im Vorteil.



FC Bayern München gegen Viktoria Pilsen

Robert wer? In Bayern ist man zumindest in der Champions League auch ohne Lewandowski gut unterwegs. Bild: keystone

Die Bayern sind bisher in der Gruppenphase noch unbezwungen. Kein einziges Gegentor kassierte der deutsche Serienmeister und schoss seinerseits vier. Eine Herkulesaufgabe also für den tschechischen Meister, der mit bisher sieben kassierten Toren und Null Punkten auf dem letzten Platz der Gruppe sitzt.

Wann?

18:45 Uhr



18:45 Uhr Wo im TV?

DAZN (Abo)

Blue Sport (Abo)



DAZN (Abo) Blue Sport (Abo) Was sagen die Wettquoten?

Noch klarer als beim Liverpool-Spiel sehen die Quoten für einen Bayern-Sieg aus.



FC Porto gegen Bayer Leverkusen

Die Portuguiesen hatten keinen guten Start in die Champions League. Bild: keystone

Zwei Spiele – zwei Niederlagen: So hatte sich der portugiesische Meister seinen Start in die Champions League nicht vorgestellt. Deshalb müssen nun gegen Bayer Leverkusen erstmals Punkte ran. Diese hingegen konnten bereits einen Sieg gegen Diego Simeones Atlético feiern und wollen jetzt ihren Anspruch auf die Achtelfinals mit einem weiteren Sieg festigen.

Wann?

21:00 Uhr



21:00 Uhr Wo im TV?

DAZN (Abo)

Blue Sport (Abo)



DAZN (Abo) Blue Sport (Abo) Was sagen die Wettquoten?

Die Heimmannschaft hat Vorteile, doch die Quoten sind einigermassen ausgeglichen.

Olympique Marseille gegen Sporting Lissabon

Die Fans aus Lissabon haben was zu feiern: zwei Siege in zwei Spielen. Bild: keystone

Als Vizemeister der französischen Ligue 1 qualifizierte sich Olympique Marseille für die Gruppenphase. Hier musste das Team von Igor Tudor aber erst einmal zwei Niederlagen einstecken. Heute wartet mit Sporting Lissabon aber eine Mannschaft, die mit sechs Punkten und einem Torverhältnis von 5:0 deutlich besser in die Champions League gestartet ist.

Wann?

18:45 Uhr​

18:45 Uhr​ Wo im TV?

DAZN (Abo)

Blue Sport (Abo)



DAZN (Abo) Blue Sport (Abo) Was sagen die Wettquoten?

Auch in dieser Partie nimmt die Heimmannschaft die Favoriten-Rolle ein.

(leo mit Material der sda)