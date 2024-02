Champions League – Arsenal mit Arteta im Hoch, Barcelona will an alte Zeiten anknüpfen

In der letzten Tranche der Achtelfinal-Hinspiele der Champions League empfängt Napoli am Mittwoch den FC Barcelona. Der FC Barcelona gewann zwischen 2006 und 2015 viermal die Champions League und glänzte in dieser Zeit mit dem «Tiki-Taka» genannten Spielstil. Der letzte Titel auf europäischer Bühne stellte jedoch eine Zäsur dar. Seither kamen die Katalanen in neun Anläufen nie über die Halbfinals hinaus, in den letzten beiden Jahren scheiterte man gar in der Gruppenphase.



Nun trifft das von Xavi trainierte Team, das in der heimischen Liga hinter Real Madrid und dem Überraschungsteam Girona im 3. Rang klassiert ist, im Achtelfinal auf Napoli. Der italienische Meister befindet sich in der Krise und rangiert in der Serie A nur auf Platz 9. Mit Francesco Calzona, der am Montag offiziell vorgestellt wurde, versucht sich bereits der dritte Trainer in dieser Saison an der Seitenlinie der Süditaliener.



Letztmals trafen die beiden Teams vor zwei Jahren aufeinander. Eine Stufe tiefer setzten sich die Katalanen im Sechzehntelfinal der Europa League mit dem Gesamtskore von 5:2 durch.