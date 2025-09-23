Fusstastisch: Einen solchen Catch hast du im Baseball wahrscheinlich noch nicht gesehen
Einen solchen Catch hast du im Baseball wahrscheinlich noch nicht gesehen
Dieser! Pass! Von! Messi!
Lionel Messi schiesst beim 3:2-Sieg von Inter Miami gegen DC United zwei Tore und er bereitet einen Treffer mit einem magistralen Zuspiel vor:
Messi went off in the @InterMiamiCF win! 🔥
Two goals and an assist for the goat.
Two goals and an assist for the goat. pic.twitter.com/xv2eKxQADI
Jamie Vardy lernt nach seinem Wechsel zu Cremonese Italienisch
Was für eine Po-rade!
Hugo Lloris stoppt einen Penalty auf ungewöhnliche Art und Weise. Dank einem Hattrick seines Teamkollegen Heung-min Son gewinnt LAFC gegen Real Salt Lake 4:1.
Hugo Lloris (LAFC) interesting penalty save vs Real Salt Lake 56'
40 Jahre und kein Bisschen müde
Stan Wawrinka (ATP 149) hat es immer noch drauf! Der mittlerweile 40-jährige dreifache Grand-Slam-Sieger steht beim Challenger Turnier im französischen Rennes im Viertelfinal. Dafür bezwang er den Franzosen Dan Added (ATP 235) mit 6:3 und 6:4 und holte sich auch den schönsten Punkt des Spiels. Bei seinem «Tweener» beweist Wawrinka, dass er auch immer noch ziemlich flink zu Fuss ist.
Stanimal TWEENER 🤯
That's right, @stanwawrinka with the Swiss sorcery!
That's right, @stanwawrinka with the Swiss sorcery!#ATPChallenger | @OpenBlotRennes pic.twitter.com/UT8Hl7tK8x
Diesen Penalty musst du gesehen haben
Jesus Christ, that's Jason Bourne.
Kanadischer Premieminister: «Wir befinden uns in einer Krise … McDavid hat keinen Vertrag»
Seit dem 1. Juli könnte Connor McDavid bei den Edmonton Oilers eine frühzeitige Vertragsverlängerung unterschreiben – noch hat er das aber nicht getan. Mit jedem Tag wachsen natürlich die Spekulationen, dass er im Sommer 2026 woanders unterschreibt. Eine veritable Krise, witzelt jetzt sogar Kanadas Premierminister Mark Carney in einer Rede. Carney, der selbst aus Edmonton stammt, verspricht: «Connor, wenn wir in unserem Budget fürs nächste Jahr irgendetwas machen können, um den Cup zurück nach Kanada zu bringen, lass es uns wissen.»
Mark Carney addresses the Mcdavid contract extension
Der verletzte Ralf Rangnick weiss sich zu helfen
Weil Österreich-Trainer Ralf Rangnick Probleme mit seinem Sprunggelenk hat, war er am Dienstagabend in der WM-Qualifikation beim 2:1-Sieg seines Teams in Bosnien-Herzegowina mit einem E-Bike unterwegs. Er habe Sorgen gehabt, es nicht rechtzeitig zu Beginn der zweiten Hälfte von der Kabine auf die Trainerbank zu schaffen.
An injured Ralf Rangnick on his E-Bike at half time
Stolperer mit fatalen Folgen für dieses Maskottchen
The Oregon Ducks mascot lost his head during the run out 🦆😳
(via @CFBONFOX)pic.twitter.com/nrD53vfoyw
FUMBLE: Oregon's mascot loses its head after taking a tumble during the team's first home football game of the season.