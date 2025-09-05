Zum vierten Mal ist der 18-jährige Darts-Weltmeister Luke Littler durch den Theorietest für die Autoprüfung gerasselt. Besonders die Gefahrenwahrnehmung scheint ihm Probleme zu bereiten, dort erreichte er nur 41 von 75 Punkten und damit drei zu wenig, um zu bestehen. Littler teilte dies seinen Fans in seiner Instagram-Story mit – kündete aber auch an, es weiter zu versuchen. Schliesslich hat er auch schon sein erstes Auto gekauft, welches es ist, verriet er aber nicht. Nur: «Es ist kein Mercedes.»

Die kleine Lily sammelt Autogramme von Tottenham-Spielern. Mohammed Kudus reicht sie einen Stift – aber nichts, worauf er unterschreiben kann. Entsprechend schaut der Neuzugang aus der Wäsche:

… ist, wie alle Spieler auf dem Foto darum bemüht wirken, den Brustsponsor zu verdecken. Seltsam, üblicherweise möchte ein Klub den Geldgeber ja ganz im Gegenteil prominent in Szene setzen. Zumal GC in der kurzen Medieninformation, die mit diesem Bild verschickt wurde, schreibt: «Gemeinsam mit dem neuen Hauptsponsor ELCA präsentiert der Grasshopper Club Zürich voller Stolz die offiziellen Heimtrikots der Saison 2025/2026.»

Sein vermeintlicher Ausgleich zum 2:2 für Santos in der 94. Minute gegen den SC Internacional war nicht über der Linie. Neymar merkt das erst, als er die Eckfahne in seinem verfrühten Jubel bereits zerstört hat.

Oft griff Quinn Simmons an dieser Tour de France an, in der sechsten Etappe wurde der US-Amerikaner gar einmal Zweiter, doch blieb ihm ein Tagessieg verwehrt. Nach der dreiwöchigen Rundfahrt feierte der 24-Jährige aber doch noch einen grossen Erfolg:

Schau dir das Video lieber nur an, wenn du hart im nehmen bist:

Der Italiener Matteo Gigante stutzt beim Return seines Gegners Gabriel Diallo (CAN). Ist der Ball tatsächlich durch das Netz geflogen? Schau selbst:

Die Fans von Zalgiris Vilnius sind mit der Arbeit von Trainer Wladimir Tscheburin, der den Klub seit 2019 führt, wohl nicht mehr zufrieden. Dies machten sie beim Spiel gegen Tabellenführer Zalgiris Kaunas unmissverständlich klar, indem sie Koffer aufs Feld warfen und danach skandierten: «Tscheburin raus.» Der Kasache reagierte mit Beifall. Die Kritik am Trainer wurde zuletzt grösser, da Vilnius nach 21 Spieltagen nur auf Rang 7 von 10 steht und zuletzt in der Champions-League-Qualifikation an Pafos aus Zypern gescheitert war. Noch ist Tscheburin aber im Amt.

Verrückte Szenen, welche sich in der Pausenshow der Las Vegas Aces abspielten. Als sich die Babys im Crawl-Race um die Wette krochen stand das führende Mädchen plötzlich auf und lief in das Ziel. Da bleibt aber die Frage: Ist das erlaubt?

«Er hat eine unglaubliche Bilanz als Penaltyschütze», sagt der Kommentator noch, bevor Harry Kane ausrutscht und den Ball in den Münchner Nachthimmel schickt. Womöglich wollte der 32-Jährige seinen Ex-Klub Tottenham im Testspiel verschonen – zumal er kurz vor dem Penalty bereits zum 1:0 getroffen hatte. Am Ende siegten die Bayern trotzdem 4:0.

Bei Erzgebirge Aue in der dritten deutschen Liga stand am Samstag in Ulm nicht Stammkeeper Martin Männel im Tor, sondern Ersatzmann Max Uhlig. Der Grund dafür ist kurios, aber auch völlig legitim: Der 37-jährige Männel war bei er Einschulung seines Sohnes, die in Deutschland unter anderem im Bundesland Sachsen jeweils an einem Samstag ist. Trainer Jens Härtel erklärte: «Wir wissen, dass wir gute Torhüter haben. Deswegen gab es für uns gar keinen Grund, Martin diesen Wunsch zu verweigern.»Unglücklich war dann aber, dass Ersatzgoalie Uhlig nach 25 Minuten verletzt rausmusste, sodass die eigentliche Nummer 3 Louis Lord ebenfalls zum Einsatz kam. Am Ende unterlag Aue knapp 0:1.

Auch dank dieses Tors setzt sich Hibernian in der Conference-League-Qualifikation gegen Partizan Belgrad durch und trifft nun in den Playoffs auf Legia Warschau.

TNT Sports zeigt in einem eindrücklichen Video, wie viel Moderatorinnen und Moderatoren vor einem Fussball-Spiel zu hören kriegen.

Bremen-Captain Marco Friedl tauschte nach der 1:4-Niederlage zum Auftakt der Bundesliga-Saison das Trikot mit seinem vorherigen Teamkollegen und Goalie Michael Zetterer. Die Sky-Reporterin hielt in daher für einen Frankfurt-Spieler und fragte, wie sich der Sieg zum Auftakt anfühle. Es folgte peinlich berührte Verwirrung.

Warum Florian Wirtz und Nick Woltemade lieber nach England statt nach München wechseln, wird am Freitag Bayern-Trainer Vincent Kompany gefragt; was den Reiz der Premier League ausmache. Die Antwort des ehemaligen Burnley-Trainers ist so einfach wie wahr: «Money.»

Stresstest für Biels Jugendstil

Der Ruhm des Finalfrühlings von 2023 ist vergangen. Biel steht in der schwierigen Phase des Neuaufbaus und setzt mit der Hilfe eines alten Mannes auf Jugendstil.

Eine wahre Hockeykultur lebt nicht vom Ruhm allein. In Biel kamen zu den drei Finalspielen der höchsten Juniorenliga im letzten Frühjahr im Schnitt 3519 Fans. Zur entscheidenden letzten Partie eilten 5368 Frauen, Männer und Kinder herbei. Auch wenn der Eintritt gratis war: nach einer wahrlich enttäuschenden Saison ein eindrückliches Bekenntnis zum eigenen Nachwuchs, zur eigenen Hockeykultur. Auf Rang 11 hatte es nämlich nicht einmal mehr fürs Play-In gereicht.