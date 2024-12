Michael Lang – nicht der Schweizer, sondern ein Österreicher – erzielt am Wochenende ein fabelhaftes Tor. Dummerweise trifft er in das eigene Netz. Dummerweise ist es nach einer 3:0-Führung des Grazer AK das 3:3 in der Nachspielzeit. Und dummerweise ist es nicht einmal das letzte Gegentor des GAK. Der Wolfsberger AC gewinnt eine verloren geglaubte Bundesliga-Partie dank eines Treffers in der 98. Minute tatsächlich noch mit 4:3. I werd' narrisch!