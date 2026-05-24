Chat-Futter
So schön feiert Lens seinen ersten Cupsieg der Vereinsgeschichte 🥲
Was du hier findest? Aussergewöhnliche Tore, kuriose Szenen, Memes, Bilder, Videos und alles, das zu gut ist, um es nicht zu zeigen. Lauter Dinge, die wir ohne viele Worte in unseren Sport-Chats mit den Kollegen teilen – und damit auch mit dir. Chat-Futter eben.
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So schön feierte RC Lens den französischen Cupsieg
Am Freitag gewann Lens den Coupe de France mit einem 3:1-Sieg gegen Nice erstmals in seiner Vereinsgeschichte. Dementsprechend emotional waren die Feierlichkeiten in der 33'000-Einwohner-Stadt im Norden Frankreichs – besonders, als Team und Fans die Vereinshymne «Les Corons» sangen. Das Lied von Pierre Bachelet ist eine Ode an die Bergleute und den Untertagebau, die in Lens eine grosse Tradition haben.
Die jüngste Spielerin am French Open? Belinda Bencics Töchterchen Bella 😍
Diesen Gottéron-Meistersong musst du gehört haben 😂
Eine solche Szene hat man auf dem Fussballplatz auch noch nicht oft gesehen 🍑
Ex-FCZ-Torhüterin Lourdes Romero trifft per direktem Freistoss in der Bundesliga
Die deutschen Hockeyspieler haben noch Mühe mit dem Schweizerdeutsch 😂
Das wohl verrückteste Tor der diesjährigen NHL-Playoffs
Die Buffalo Sabres gewinnen in der NHL-Serie gegen die Montreal Canadiens das vierte Spiel der Viertelfinalserie und gleichen die Serie somit aus. Besonders kurios war dabei der Ausgleichstreffer zum 2:2 von Tage Thompson. War es sogar der kurioseste Treffer der gesamten NHL-Playoffs.
This game is so rigged that the Hockey Gods are intervening to tie things up for Buffalo pic.twitter.com/DSMI8bXI5Y https://t.co/sxJwmxjv2g— y - Paving Sports (@PavingTheStreet) May 13, 2026
Regelkunde kostet den Saudi-Scheichs wohl etwas zu viel
Es läuft die 98. Minute im Spitzenkampf der Saudi Pro League, Al-Nassr führt gegen Al-Hilal und wäre zum aktuellen Zeitpunkt Meister. Dann kommt ein Einwurf von Al-Hilals Ali Lajami, der weit segelt und in Richtung Tor fliegt. Al-Nassr-Goalie Bento stürmt heraus, wird dabei von Iñigo Martinez gestört und so rutscht ihm der Ball durch die Hände ins Tor. Hätten die Al-Nassr-Spieler den Ball ohne Berührung ins Tor gelassen, hätte der Treffer nicht gezählt. So endete das Spiel jedoch 1:1 und musste Al-Nassr die Meisterfeier verschieben. Das Team von Cristiano Ronaldo, der in der 83. Minute ausgewechselt wurde, führt mit fünf Punkten Vorsprung. Al-Nassr hat nur noch eine Partie ausstehen, Al-Hilal steht noch zweimal im Einsatz.
QU’EST-CE QUE JE VIENS DE VOIR ? 💀— SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) May 12, 2026
Al Nassr et Cristiano Ronaldo étaient à 10 secondes de remporter la SPL… FLOP 😨
90+8’ | Al Nassr 1 - 1 Al Hilal https://t.co/MA5Ltyl5Jf pic.twitter.com/wlp1BSWCKE
MURICA!
Das ist übrigens der US-Goalie Devin Cooley nach dem Testspielsieg gegen Deutschland kurz vor der Eishockey-WM
🦅.@devinjcooley is such a beauty (and has a stunning 🇺🇸 @BauerHockey setup).— Goalie Gear Nerd (@GoalieGearNerd) May 10, 2026
📸: @usahockey pic.twitter.com/YPQxOkgWPy
Wie feiert Venedig den Aufstieg in die Serie A? Natürlich mit einer Bootsparade
Nach dramatischem Final: Snooker-Youngster Yize krönt sich zum Weltmeister
Der Chinese Wu Yize wird erstmals Snooker-Weltmeister. Der 22-Jährige setzt sich in Sheffield nach einem bis zum letzten Frame offenen Final mit 18:17 gegen Lokalmatador Shaun Murphy durch. Hier siehst du die entscheidenden Szenen:
Und hier gibt's die ausführlichen Highlights:
History made! 22-year-old Wu Yize defeated Shaun Murphy 18–17 in a thrilling final to become snooker’s first post-2000s world champion. Back-to-back Chinese winners in Sheffield for the first time ever. pic.twitter.com/PQ8uMjb7MP— Shanghai Daily (@shanghaidaily) May 5, 2026
Und hier gibt's die ausführlichen Highlights:
So kreativ verkündet Sheffield Wednesday gute Nachrichtne
Sheffield Wednesday steht nach grossen finanziellen Problemen und mehreren Punktabzügen bereits als Absteiger aus der Championship fest. Wenn der Traditionsklub nächste Saison in der dritthöchsten englischen Liga startet, tut er das nun aber nicht wie befürchtet mit einem riesigen Defizit. Die EFL nahm den bereits beschlossenen Abzug von 15 Punkten für die Saison 2026/27 nach einem erfolgreichen Besitzerwechsel wieder zurück. Der Klub verkündete die frohe Nachricht den Fans im Stadion am Samstag auf kreative Art und Weise.
[Tegan] Sheffield Wednesday revealing to the fans that they won’t be receiving any points deduction next season after the new ownership was announced.
by
u/Sparky-moon in
soccer
Mikrofon-Fail bei kanadischer Hymne? Kein Problem für das Buffalo-Publikum
Dieses Gegentor hat ein Playoff-Spiel entschieden 🙈
Dan Vladar, Goalie bei den Philadelphia Flyers greift zuerst daneben und schiebt den Puck dann mit den Beinen selbst über die Linie.
[PHI 2 - PIT (3)] Letang throws the puck on net and Vladar misses it with his glove. Puck hits the backwall and bounces off him for the go ahead goal
by
u/daKrut in
hockey