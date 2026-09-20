Raheem Sterling verlässt am Dienstag das Gericht in Basingstoke westlich von London. Bild: www.imago-images.de

Ihm droht gar Gefängnis – der heftige Absturz von Raheem Sterling

Einst war Raheem Sterling das grösste Fussballtalent Europas, gar der Ballon d'Or wurde ihm zugetraut. Doch sein steiler Aufstieg erlebte einen frühen Knick – mit 31 Jahren droht dem Engländer nach dem Verursachen eines Autounfalls gar eine Gefängnisstrafe.

Niklas Helbling Folge mir

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Raheem Sterling galt einmal als grösstes Talent im englischen Fussball. 2014 wurde er als bester europäischer Fussballer unter 21 Jahren (Golden Boy) ausgezeichnet. Mit Manchester City gewann er vier Meisterschaften, 2019 wurde er zum besten Spieler der Premier League gewählt und für England erzielte er in 82 Spielen 20 Tore, darunter drei auf dem Weg in den EM-Final 2021.

In dieser Woche hat sich der 31-Jährige vor Gericht des gefährlichen Fahrens und des Besitzes von Lachgas schuldig bekannt. Ende Mai war Sterling mit seinem Lamborghini von der Strasse abgekommen und in die Leitplanke gekracht. Drei der Reifen seines rund 300'000 Franken teuren Autos sind dabei geplatzt. Mit ihm im Auto sassen vier weitere Personen. Noch am Unfallort wurde Sterling von der Polizei in Handschellen gelegt.

Videos zeigen, wie Sterling vor dem Unfall in Schlangenlinien und schneller als erlaubt gefahren ist. Andere Autofahrer mussten dem Fussballer ausweichen. Während er hinter dem Steuer gesessen ist, habe er mehrmals mit Lachgas gefüllte Ballons inhaliert. Mehrere Personen hätten die Polizei informiert, eine äusserte gar die Sorge, dass Sterling «jemanden umbringen» könne.

Lachgas führe zu einer Verlangsamung der Gehirnfunktionen und körperlichen Reaktionen und könne zu Wahrnehmungsstörungen wie Halluzinationen führen, erklärte ein Experte vor Gericht und verwies auf das dadurch erhöhte Risiko von Zusammenstössen.

Die Richterin vertagte Sterlings Verfahren nun auf den 25. November und teilte ihm gemäss The Athletic mit, dass der Fall unter Berücksichtigung «aller Optionen» behandelt werde. Dies heisse, dass eine Gefängnisstrafe nicht auszuschliessen sei. Sollte der einst so erfolgreiche Fussballer tatsächlich hinter Gitter wandern, wäre das ein weiterer Tiefpunkt in der Karriere von Raheem Sterling, in der es seit Jahren ebenso steil bergab geht wie einst bergauf.

Der Hoffnungsträger wird zum «Verräter»

Mit 17 Jahren feierte Sterling im März 2012 sein Premier-League-Debüt für den FC Liverpool, zu dem er gut zwei Jahre zuvor von den Queens Park Rangers gewechselt war. Noch im selben Jahr lief der in Jamaika geborene Sterling erstmals für Englands A-Nationalteam auf – noch vor seinem 18. Geburtstag. Er etablierte sich in Liverpool schnell als Stammspieler und Hoffnungsträger der in diesen Jahren leidgeplagten Fans der Reds. Im Sommer 2015 erzwang er dann aber einen Wechsel zu Manchester City, wo er sich grössere Chancen auf Titel ausrechnete.

Mit 17 Jahren debütierte Raheem Sterling für die Three Lions. Bild: www.imago-images.de

Die Ablösesumme von 63,7 Millionen Euro machte Sterling zum zu dem Zeitpunkt teuersten englischen Fussballer der Geschichte, in den Augen der Liverpool-Fans gleichzeitig aber zum «Verräter». Für Sterling begann mit dem Wechsel die erfolgreichste Zeit seiner Karriere.

Bester Fussballer Englands

In sieben Jahren gewann er vier Meistertitel, fünfmal den Ligacup und einmal den FA Cup. In 339 Spielen erzielte er 131 Tore und bereitete 87 weitere vor. Aufgrund seiner Geschwindigkeit war der Flügelspieler mit dem einzigartigen Laufstil für Verteidiger ein echter Albtraum. 2019 wurde er in der Premier League von Journalisten zum besten Spieler der Saison gekürt. Sterling war da erst 24 – viele trauten ihm gar den Gewinn eines Ballon d'Or zu.

Viermal wurde Raheem Sterling englischer Meister. Bild: www.imago-images.de

Doch dazu kam es nie. Sterling, der selbstverständlich auch im englischen Nationalteam gesetzt war, kam nie über den 12. Platz bei der Wahl zum Weltfussballer hinaus. Und obwohl er sich nie ernsthaft verletzte, erreichte er seinen Zenit bereits Mitte 20. Seine Einsatzminuten unter City-Coach Pep Guardiola nahmen langsam, aber kontinuierlich ab. 2022 zahlte Chelsea dann gut 56 Millionen Euro für den damals 27-Jährigen.

Bei Chelsea aussortiert

Womöglich war dies der Knackpunkt seiner Karriere. Bei Chelsea sollte er der Star des Teams sein und die mehrheitlich jungen Kollegen mit seiner Erfahrung führen. Diesen Erwartungen konnte er jedoch nicht gerecht werden. In der Saison 2024/25 wurde er an Arsenal verliehen, wo er aber nur zu Kurzeinsätzen kam und lediglich ein einziges Tor erzielte. Nach seiner Rückkehr zu Chelsea wurde Sterling dann aussortiert.

Die grossen Erwartungen bei Chelsea konnte Raheem Sterling nie erfüllen. Bild: www.imago-images.de

Erst im Winter fand er einen neuen Klub: Nach über acht Monaten ohne Pflichtspiel wurde sein Vertrag bei den Blues aufgelöst, woraufhin er für ein halbes Jahr bei Feyenoord Rotterdam unterschrieb. Seine Verpflichtung wurde noch gefeiert, dann fand Trainer Robin van Persie aber bald keine Verwendung mehr für Sterling, der nur zu acht Einsätzen kam. Der einstige Feyenoord- und Ajax-Profi Jan Everse fällte im Gespräch mit The Athletic kurz vor Saisonende im Mai dann ein vernichtendes Urteil: «Es ist vorbei für ihn.»

Ausgelacht und verspottet

Ein niederländischer Journalist berichtete im selben Artikel von einem Moment, in dem Sterling kurz nach seiner Einwechslung den Ball bekommen habe und dann beim Versuch, an einem Gegenspieler vorbeizurennen, umgefallen sei. «Alle hier im Stadion lachen ihn aus», schrieb dieser. Wie konnte dies passieren? Wie konnte ein so hervorragender Fussballer so schnell und so tief fallen?

Everse klärt auf: Sterling sei nicht mehr fit genug, ihm fehle die Explosivität, er komme nie an einem Verteidiger vorbei und habe überhaupt kein Selbstvertrauen mehr. Alle diese Dinge machten den 1,72-Meter-Mann einst so stark. «Wenn er drei oder vier Sprints macht, siehst du ihn 20 Minuten lang nicht mehr. Er stolpert über seine eigenen Füsse», sagte Everse nun über ihn und fügte an: «Er zögert und hat Angst, Fehler zu machen. Er weiss, dass er nicht mehr tun kann, was er möchte.»

Der Absturz auf dem Fussballfeld hatte womöglich auch einen Einfluss auf seine Probleme im Privatleben. Eine Sterling nahestehende Person berichtete gegenüber dem Guardian, dass ihm das Gefühl gegeben wurde, «nutzlos» und «überflüssig» geworden zu sein. Die letzten Jahre hätten am Selbstvertrauen des Fussballstars genagt.

Sterling wollte in den Niederlanden die Liebe zum Fussball wiederfinden – doch auch dorthin verfolgte ihn die Negativität. Bild: www.imago-images.de

«Ihm wurde gesagt, dass er ein Versager sei. Er wurde verspottet und ausgepfiffen», berichtete die Quelle. Sterling habe vor dem Lärm fliehen wollen und sei deshalb in die Niederlande gegangen, «um seine Liebe zum Spiel wiederzuentdecken. Doch die Negativität hat ihn verfolgt.»

Nachdem Sterling am 28. Mai nach seinem Autounfall festgenommen worden war, gab er der Polizei gegenüber zu, «ein Problem mit Lachgas» zu haben, wie ein Gericht erfuhr. Der 31-Jährige, der von der damaligen Queen Elizabeth II. 2021 für seinen Kampf gegen Rassismus im Sport mit dem Ritterorden ausgezeichnet wurde, muss nun eine Gefängnisstrafe fürchten.