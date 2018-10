Sport

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo: «Anwälte und ich sind zuversichtlich»



Bild: EPA

Cristiano Ronaldo: «Meine Anwälte sind zuversichtlich und ich bin es auch»

Cristiano Ronaldo tritt heute Abend (21 Uhr) mit Juventus Turin bei Manchester United an. Bei dem Klub also, wo er seine Weltkarriere nach dem frühen Wechsel aus Portugal lanciert hat. Klar, dass CR7 im Vorfeld der Partie deshalb ein gefragter Mann war. Allerdings wurde der 33-Jährige auch zum Vergewaltigungsvorwurf befragt, welcher vor einigen Wochen öffentlich geworden war.

Ronaldo sagte an der Medienkonferenz vor dem Spiel: «Ich bin ein glücklicher Mann. Wir haben vor zwei Wochen ein Statement abgegeben. Natürlich werde ich nicht lügen, was die Vorwürfe betrifft. Meine Anwälte sind sehr zuversichtlich, und natürlich bin ich es auch.»

«Der Rest berührt mich nicht»

Weiter sagte der Europameister und fünffache Weltfussballer, er versuche, die Untersuchungen gegen ihn nicht zu nahe an sich heran zu lassen. «Ich habe immer ein Lächeln, schliesslich bin ich glücklich. Ich spiele bei einem fantastischen Klub, ich habe eine fantastische Familie, ich bin gesund, ich habe alles. Der Rest berührt mich nicht.»

Im September gab die 34-jährige Amerikanerin Kathryn Mayorga in einem Interview an, Ronaldo habe sie 2009 in Las Vegas vergewaltigt. Der Fussballer sprach von einvernehmlichem Sex. Nachdem die Polizei von Las Vegas ihre Ermittlungen vorläufig eingestellt hatte, nahm sie sie am 1. Oktober wieder auf. Mayorga und Ronaldo hatten sich 2009 aussergerichtlich geeinigt, für ihr Schweigen erhielt die Frau 375'000 Dollar. (ram)

Ronaldos brillante Karriere

So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten Video: Angelina Graf

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Daily Newsletter