Kuriose Pups-Vorwürfe gegen Darts-Star Anderson – Gegner beschuldigt ihn der Furz-Attacke

Taylor verpasst Nine-Darter um Millimeter – «Barney» schaffte dies 9 Jahre zuvor erstmals

2. Januar 2009: Ein Leg mit nur neun Würfen zu beenden, ist das höchste aller Gefühle beim Darts. Auf der grossen WM-Bühne im Londoner Alexandra Palace gelingt dieses Kunststück Raymond van Barneveld als erstem Spieler.

Millimeter fehlten Phil Taylor gestern für die Krönung: Der Altmeister hatte bei seinem letzten grossen Auftritt acht perfekte Darts geworfen. Nur noch die Doppel-12 fehlte. Aber der Rekordweltmeister verpasste diese um Millimeter. Was wäre das für ein Abschied gewesen: Es wäre der erste Nine-Darter Taylors an einer WM gewesen.

Anders machte dies Raymond van Barneveld 2009. Fünffacher Weltmeister ist er an der WM schon, als er in London den Viertelfinal gegen Jelle Klaasen bestreitet. Doch was …