Peter Wright blieb bis zuletzt fokussiert und darf weiter auf den zweiten WM-Titel hoffen. Bild: IMAGO / Pro Sports Images

Wright stoppt Sensationsmann Rydz spektakulär – Price gelingt Nine-Darter

Publikumsliebling Peter Wright steht an der Darts-WM in London im Halbfinal. Er warf den erneut verblüffenden Callan Rydz in der Verlängerung aus dem Turnier und trifft nun auf Gary Anderson. In den Halbfinals steht auch James Wade.

Price/Smith – Wade

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Price – 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Smith

Noch ausstehend ist die letzte Viertelfinal-Partie. Titelverteidiger Gerwyn Price aus Wales trifft auf den Engländer Michael Smith.

Die Partie ist noch im Gang – es gab jedoch bereits ein Highlight: Price gelang im vierten Satz bei einer 2:1-Satzführung ein Nine-Darter. Es war der dritte bei der WM, so viele gab es zuvor noch nie am gleichen Turnier.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Wade – 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 King 5:0

Egal, wer die Schlagerpartie zwischen «Iceman» Price und «Bully Boy» Smith gewinnen wird: Er wird im Halbfinal die Rolle des grossen Favoriten haben, denn James Wade konnte sich auch im Viertelfinal nicht wirklich steigern. «The Machine» schaffte es primär so weit, weil Mervyn King noch schwächer war. Wade schlug ihn glatt in 5:0 Sätzen, aber bloss mit einem Drei-Pfeile-Schnitt von 86,50 Punkten. Massgebend für den Sieg war eine etwas höhere Trefferquote auf die Doppelfelder.

Die Highlights von Wade – King. Video: YouTube/SPORT1

Will es Wade erstmals nach drei verlorenen WM-Halbfinals zwischen 2009 und 2013 in den Final schaffen, wird er sich erheblich steigern müssen. «Man sollte mich nicht unterschätzen», meinte er bei «Sky», wo Experte Wayne Mardle offenbar genau dies tat, selbstsicher. Wade hatte auf seinem Weg in die Runde der letzten Vier auch von einer günstigen Auslosung und dem coronabedingten Forfait von Vincent van der Voort profitiert.

Wright – Anderson

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Wright – 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Rydz 5:4

Die Cinderella-Story des Callan Rydz ist in einer hochklassigen Partie zu Ende gegangen. Der 23-jährige Aussenseiter, der letzte verbliebene Ungesetzte im Turnier, unterlag dem Schotten Peter Wright erst in der Verlängerung des entscheidenden neunten Satzes. Rydz zeigte dort Nerven, während «Snakebite» Wright, der Weltmeister von 2020, dank seiner Erfahrung reüssierte. «Er wird eines Tages Weltmeister», tröstete Wright den Verlierer.

Für Callan Rydz ist die WM vorbei. Bild: IMAGO / Action Plus

«The Riot» Rydz hatte gleich fulminant losgelegt und sich das erste Leg der Partie mit einem 152er-Checkout geholt. Der Engländer lag rasch mit 2:0 Sätzen vorne, vier der sechs Legs beendete er mit einem High-Finish. Der Unterschied lag lange Zeit vor allem bei der Doppelquote, die bei Wright unterirdisch tief war. Sein hohes Scoring mit unter anderem 17 Mal einer 180 hielt ihn am Leben – und dass er nie verzagte, obwohl Rydz später 3:1 und 4:3 führte.

Zwischendurch scheiterte Wright nach acht perfekten Darts an einem Nine-Darter. Video: YouTube/JustLeqit

Dass der Sensationsmann der WM seine Nervosität nicht verbergen konnte, war besonders am Ende sichtbar: Rydz schwitzte stark, haderte nach vergebenen Chancen. Derweil blieb Paradiesvogel Wright cool und zeigte erst nach dem spektakulären Sieg Emotionen. Nun kommt es im Halbfinal zum schottischen Duell mit Gary Anderson.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Anderson – 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Humphries 5:2

Gary Anderson warf mit Adrian Lewis und Rob Cross schon zwei frühere Weltmeister aus dem Turnier. Nun steht der Schotte, der 2015 und 2016 selbst im «Ally Pally» triumphiert hatte, zum siebten Mal im WM-Halbfinal. Beim 5:2-Sieg über Luke Humphries im Viertelfinal zeigte der 51-jährige Anderson einmal mehr, dass er zu Unrecht oft abgeschrieben wird.

Die Highlights von Anderson – Humphries. Video: YouTube/SPORT1

Zwar kann er sich beim Auschecken der Legs noch steigern (33,3 Prozent), dafür gelangen dem «Flying Scotsman» vier High-Finishs. «Was habe ich viele Fehler auf den Doppelfeldern gemacht …», seufzte Anderson, «aber zum Glück habe ich sie im richtigen Moment doch getroffen.»