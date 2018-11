Sport

Daten

Zunahme der Kaderwerte der besten fünf Fussballligen



8 Grafiken, die zeigen, wie der Fussball mit Geld überschwemmt wurde

Dass der Fussball verrückt spielt, ist längst kein Geheimnis mehr. Die absurdesten Millionenbeträge werden hin und her geschoben. Das lässt natürlich auch die Kaderwerte der Teams explodieren.

Im Fussball steckt immer mehr Geld. Der Transfermarkt spielt gefühlt schon lange verrückt, wirklich absurd wurde es aber in den letzten zwei Jahren. Die irren Ablösesummen lassen natürlich auch den Wert der Spieler steigen.

Um das Gefühl zu untermauern, blicken wir hier auf die gesamten Kaderwerte der Top-5-Ligen und wie sich diese in den letzten zehn Saisons entwickelt haben. Als kleiner (im Wortsinn) Bonus gibt's dann auch noch den Blick auf unsere Super League.

Premier League

Die Premier League ist seit Jahren die Liga, in welcher am meisten Geld steckt. Schon in der Saison 2008/09 hatten die Spieler der 20 Teams einen Gesamtwert von fast drei Milliarden Euro. Besonders: Seit der Saison 2015/16 hat sich der Wert praktisch verdoppelt – und ein Ende des Wahns ist nicht abzusehen.

Der Wertzuwachs seit der Saison 2008/09 beträgt satte 5,33 Milliarden Euro, oder rund 180 Prozent.

Primera Division

Kommen wir zur zweitwertvollsten Liga, der Primera Division. Hier fing das extreme Wachstum schon eine Saison früher an, insgesamt wurde der Abstand zur Premier League aber grösser. 2008/09 betrug er «nur» rund 700 Millionen, jetzt sind es rund 3 Milliarden!

Der Wertzuwachs seit der Saison 2008/09 beträgt satte 2,90 Milliarden Euro, oder rund 128 Prozent.

Serie A

Den insgesamt kleinsten Zuwachs in Prozent erlebte die Serie A. Die Kaderwerte wurden in den letzten zehn Jahren «nicht mal» verdoppelt, sondern nahmen nur um 94 Prozent zu.

Der Wertzuwachs seit der Saison 2008/09 beträgt 2,22 Milliarden Euro, oder rund 94 Prozent.

Bundesliga

Die Bundesliga wird hier an vierter Stelle geführt, dies ist jedoch dem Fakt geschuldet, dass sie nur aus 18 Mannschaften besteht. Das durchschnittliche Kader in Deutschland hat einen Wert von knapp 130 Millionen Euro – das wäre Rang 3 hinter der Premier League hnd Primera Division (siehe auch Punkt 8).

Der Wertzuwachs seit der Saison 2008/09 beträgt 2,33 Milliarden Euro, oder rund 160 Prozent.

Ligue 1

Prozentual die drittgrösste Zunahme, aber in absoluten Zahlen trotz Paris St-Germain noch – gemessen am Kaderwert – deutlich die kleinste der fünf Topligen.

Der Wertzuwachs seit der Saison 2008/09 beträgt 1,66 Milliarden Euro, oder rund 134 Prozent.

Super League

Zum Vergleich noch ein Blick auf die Super League: Klar, die Kaderwerte aller Teams haben sich in den letzen zehn Jahren auch praktisch verdoppelt, aber die Schere zu den grossen Ligen wird immer grösser.

Der Wertzuwachs seit der Saison 2008/09 beträgt «nur» 139 Millionen Euro, oder rund 95 Prozent.

Alle Top-5-Ligen

Schauen wir uns noch alle fünf Ligen auf einen Blick an: Frappant, wie die Premier League in den letzten beiden Jahren den Abstand wachsen liess. Die anderen vier Ligen wachsen in etwa gleich stark. Die Primera Division konnte sich etwas von der Serie A absetzen, die Ligue 1 hat den Rückstand zur Bundesliga (nur 18 Teams) verkleinert.

Im Schnitt hat übrigens jede Liga ihren Kaderwert um 2,89 Milliarden erhöht.

Gesamtwert der Top-5-Ligen

Wenn dir bei den obigen Zahlen noch nicht schwindlig wurde, dann wohl spätestens jetzt, wenn wir alle Kaderwerte der fünf Ligen summieren. Fast 25 Milliarden Euro sind die Kicker der 98 Vereine wert. Pro Klub bedeutet dies einen durchschnittlichen Kaderwert von rund 255 Millionen Franken. Runtergebrochen pro Liga sieht es so aus:

Premier League: ca. 266 Mio. Euro

Primera Division: ca. 145 Mio. Euro

Bundesliga: ca. 129 Mio. Euro

Serie A: ca. 110 Mio. Euro

Ligue 1: ca. 83 Mio. Euro

Super League: ca. 13 Mio. Euro.

Die Entwicklung der Rekordtransfers im Fussball

