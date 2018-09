Sport

Das sind die 50 besten Spieler in «FIFA 19»



Das sind die 50 besten Spieler in «FIFA 19» – Mo Salah schafft es nicht mal in die Top 25

Das Warten für die FIFA-Fans hat bald ein Ende. Die neuste Auflage des Game-Klassikers erscheint in der Schweiz am 28. September. Die Demoversion von «FIFA 19» ist seit heute spielbar. Pünktlich dazu hat Entwickler EA Sports die jährlich ersehnte Liste der besten Spieler veröffentlicht.

In der Bildstrecke findest du die 50 besten Akteure des Spiels. Shaqiri, Xhaka und Co. haben es nicht in die Top 50 geschafft – die Schweizer Natispieler sind sogar allesamt ausserhalb der besten 100 gelandet. (zap)

Die 50 besten Spieler in «FIFA 19»

Das waren die Top 50 im letzten Jahr:

