Schwedischer Hockey-Profi nach Unfall von der Hüfte an abwärts gelähmt

Eishockeyspieler Tobias Forsberg bleibt nach einem Unfall gelähmt. Der 31-jährige Schwede war kurz nach Weihnachten in einer Partie für Leksands IF kopfvoran in die Bande geprallt.

Nun, rund vier Monate nach dem verhängnisvollen Moment, verkündet Forsberg die traurige Diagnose: Von der Hüfte an abwärts wird er gelähmt bleiben. Zudem ist auch die Funktion seiner Arme und Finger beeinträchtigt.

«Es fällt mir immer noch schwer zu verstehen, was geschehen ist und dass das alles wahr ist», schreibt …