Sport

Eishockey

Nashville Predators starten mit Sieg über die NY Rangers



NHL in der Nacht auf Sonntag New Jersey – Edmonton 5:2 Buffalo – NY Rangers 3:1 Ottawa – Toronto 5:3 Tampa – Florida 2:1 Nashville (mit Josi, Weber und Fiala) – NY Islanders (mit Sbisa) 4:3 Montreal – Pittsburgh 5:1 Dallas – Winnipeg 5:1 Chicago – St. Louis 5:4 Las Vegas – Minnesota (mit Niederreiter) 2:1 Colorado – Philadelphia 5:2 Anaheim – Arizona 1:0 Calgary – Canucks 7:4

Bild: AP/AP

Predators mit perfektem Saisonstart – Bärtschis Vancouver kassiert in 10 Minuten 4 Tore

Nashville mit dem Schweizer Trio Roman Josi, Kevin Fiala und Yannick Weber gewinnt in der NHL auch das zweite Spiel der Saison. Die Predators setzen sich bei den New York Islanders (mit Sbisa) 4:3 durch.

Den Nashville Predators gelingt in New York der perfekte Saisonstart. Zwei Tage nach dem 3:2-Sieg zum Auftakt gegen die Rangers bezwangen sie mit den Islanders auch das zweite New Yorker NHL-Team.

Beim 4:3-Erfolg standen gleich vier Schweizer im Einsatz. Während Nashvilles Captain Roman Josi und dessen Teamkollegen Kevin Fiala und Yannick Weber ohne Skorerpunkte blieben, liess sich auf der Gegenseite Luca Sbisa beim zwischenzeitlichen 2:2 durch Valtteri Filppula einen Assist gutschreiben. Bei Nashville traf der Schwede Viktor Arvidsson doppelt.

Vancouver geht im Derby die Luft aus

Ebenfalls noch ungeschlagen sind die Colorado Avalanche, die erneut ohne den am Fuss verletzten Sven Andrighetto antraten und gegen die Philadelphia Flyers zu einem 5:2-Heimsieg kamen.

Sven Bärtschi hingegen verpasste mit Vancouver den zweiten Saisonsieg. Trotz einer 4:3-Führung nach 40 Minuten mussten sich die Canucks im Derby gegen die Calgary Flames 4:7 geschlagen geben. Vancouver kassierte in den letzten zehn Minuten vier Tore.

Niederreiter verliert erneut

Noch ohne Sieg in dieser Saison ist Nino Niederreiter. Der Bündner verlor mit den Minnesota Wild nach dem 1:4 zum Auftakt gegen Colorado auch gegen die Vegas Golden Knights. Immerhin gab es beim 1:2 nach Penaltyschiessen zuhause gegen den Playoff-Finalisten der letzten Saison den ersten Punkt.

Ebenfalls eine 1:2-Niederlage nach Penaltyschiessen setzte es für Denis Malgin bei Floridas Saisonauftakt ab. Die Panthers mussten sich den Tampa Bay Lightning geschlagen geben. (sda)

Schweizer NHL-Meilensteine

Achtung! Diese Kuh ist in der Stadt Zürich unterwegs Video: srf

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Daily Newsletter