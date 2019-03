Sport

Eishockey

Playoffs: So kommen Fans nach einer Verlängerung nach Hause



Bild: KEYSTONE

So kommst du in den Playoffs nach einer Verlängerung beim Auswärtsspiel noch nach Hause

Seit letzter Saison werden im Schweizer Eishockey die Playoff-Spiele ausgespielt. Das Penaltyschiessen ist Geschichte, lange Spiele drohen. Je nach Spielort, wird so die Heimfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln beinahe unmöglich. Eine Übersicht.

In den heute beginnenden NL-Playoffs gibt es kein Penaltyschiessen mehr, falls es nach 80 Minuten noch unentschieden stehen sollte. Eine Partie dauert so lange, bis ein entscheidender Treffer gefallen ist. Das verspricht spektakuläre Abende, im Extremfall aber auch lange Nächte für Spieler und Fans.

Rekordspiel in Norwegen Das längste Playoff-Spiel in der Geschichte fand vor zwei Jahren in Norwegen statt. In der 18. Minute der 8. Verlängerung oder nach 217:14 Minuten erzielte Joakim Jensen in der Partie zwischen Storhamar und Sarpsborg den Siegtreffer für das Heimteam. Die Uhrzeit: 2.32 Uhr. Angepfiffen worden war die Partie um 18.00 Uhr, gedauert hat sie also über achteinhalb Stunden.

Natürlich nur im Extremfall: Die Angst vor ewig langen Hockey-Abenden ist imfall unbegründet: Von Total 1'040 Playoff-Spielen gingen bloss insgesamt 55 ins Penalty-Schiessen. Die restlichen wurden bereits vorher entschieden. — Fabienne (Pinkhair) (@The_Pinkhair) March 9, 2018

Falls dieser Extremfall eintritt, wird es für die Matchbesucher aber schwierig, noch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach hause zu kommen – insbesondere für die Gästefans.

Manchmal organisieren Vereine gemeinsam mit lokalen Verkehrsbetrieben eine Lösung. Wie letztes Jahr in der Ligaqualifikation, als Fans der Rapperswil-Jona Lakers um 0.30 Uhr mit Extrabussen direkt nach Rapperswil gefahren wurden.

Damit du weisst, bei welchen Auswärtsspiel eine Abreise mit dem ÖV möglich ist, haben wird dir hier eine Übersicht

SC Bern

Zuschauer beim SCB haben bis 23.30 Uhr (unter der Woche), respektive 0.30 Uhr (Samstag) Verbindungen an den Bahnhof Bern, die Anschlüsse an andere Orte garantieren. In Zusammenarbeit mit Bernmobil bietet der SC Bern auch nach Betriebsschluss zwei Busse an, welche die Fans zum Bahnhof Bern transportieren. Der Weitertransport an andere Orte kann allerdings nicht garantiert werden.

Bild: KEYSTONE

Die letzten Verbindungen ab Bern:

Richtung Olten/Zürich: 0.02 Uhr (unter der Woche) und 1.04 Uhr (Wochenende).

0.02 Uhr (unter der Woche) und 1.04 Uhr (Wochenende). Richtung Genf: 23.08 Uhr (unter der Woche) und 0.08 Uhr (Wochenende).

23.08 Uhr (unter der Woche) und 0.08 Uhr (Wochenende). Region Bern: Die Moonliner-Busse fahren Samstags (und teilweise Donnerstags) nach den üblichen Fahrplänen.

Genf-Servette

Der Verein hat auf die Anfragen von watson nicht reagiert. Es ist nicht bekannt, ob es in der Region Genf zusätzliche Verbindungen gibt. Am Wochenende fahren die Busse des Noctambus-Netzwerks.

Die letzten Verbindungen ab Genf

Richtung Bern: 22.46 Uhr (unter der Woche) und 22.32 Uhr (Wochenende).

22.46 Uhr (unter der Woche) und 22.32 Uhr (Wochenende). Region Genf: Das Noctambus-Netzwerk wird am Wochenende bis in die frühen Morgenstunden bedient.

EV Zug

Der EVZ bietet mit den Zuger Verkehrsbetrieben Extrabusse in alle Zuger Gemeinden an. Die Busse fahren jeweils 15 Minuten nach Spielschluss. Allfällige Anschlussverbindungen können jedoch nicht garantiert werden.

Die letzten Verbindungen ab Zug:

Richtung Luzern: 0.35 Uhr (unter der Woche) und 3.55 Uhr, davor stündlich (Wochenende).

0.35 Uhr (unter der Woche) und 3.55 Uhr, davor stündlich (Wochenende). Richtung Schwyz: 0.37 Uhr (unter der Woche und Wochenende).

0.37 Uhr (unter der Woche und Wochenende). Richtung Lugano: 22:31 Uhr (unter der Woche und Wochenende).

Bei den Auswärtsfahrten der eigenen Fans bietet der Fanclub Zug jeweils Carfahrten an, für die man sich bei Bedarf anmelden kann.

HC Lugano

In Lugano ändert die Tatsache, dass diese Saison die Playoff-Spiele erstmals ausgespielt werden wenig. Der Letzte Zug von Lugano durch den Gotthard fährt um 21.42 Uhr – das ist so oder so zu früh. Lugano-Medienchef Luca Righetti bestätigt: «Die meisten Fans kommen hier mit dem Auto, nicht mit dem öffentlichen Verkehr.»

Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

Die letzten Verbindungen ab Lugano:

Richtung Chiasso: 01.04 Uhr (unter der Woche und Wochenende).

01.04 Uhr (unter der Woche und Wochenende). Richtung Bellinzona: 0.56 Uhr (unter der Woche und Wochenende)

0.56 Uhr (unter der Woche und Wochenende) Region Lausanne: Die Busse des Service Pyjama bedienen am Wochenende die üblichen Routen.

Lausanne HC

In Lausanne fährt am Wochenende das übliche Nachtnetz. Unter der Woche gibt es keine Zusatzverbindungen.

Die letzten Verbindungen ab Lausanne

Richtung Wallis: 23.59 Uhr (unter der Woche) und 01.17 Uhr (Wochenende)

23.59 Uhr (unter der Woche) und 01.17 Uhr (Wochenende) Richtung Genf: 0.12 Uhr (unter der Woche), 02.34 Uhr (Wochenende).

0.12 Uhr (unter der Woche), 02.34 Uhr (Wochenende). Richtung Bern: 23.24 Uhr (unter der Woche), 23,27 Uhr (Wochenende).

Bild: KEYSTONE

SCL Tigers

Die SCL Tigers bieten bei verspätetem Spielschluss keine zusätzlichen Verbindungen in die Region an. In Absprache mit Lausanne haben die Tigers vereinbart, dass die Gästefans die Anreise mit dem Fan-Car antreten sollen.

Die letzten Verbindungen ab Langnau

Richtung Burgdorf: 00.08 Uhr (unter der Woche und am Wochenende).

00.08 Uhr (unter der Woche und am Wochenende). Richtung Bern: 00.08 Uhr (unter der Woche und am Wochenende).

00.08 Uhr (unter der Woche und am Wochenende). Richtung Wolhusen/Luzern: 23.05 (unter der Woche und am Wochenende).

EHC Biel

Die Verkehrsbetriebe Biel bieten auf jeden Fall bis nach Spielende Busse in die Innenstadt und an den Bahnhof an. Anschlüsse an andere Verbindungen können nicht garantiert werden. Daniel Villard, Geschäftsführer beim EHC Biel, weist darauf hin, dass rund ums Stadion auch genügend Parkplätze vorhanden sind.

Die letzten Verbindungen ab Biel:

Richtung Bern: 23.54 Uhr (unter der Woche) und die üblichen Moonliner-Busse am Wochenende.

23.54 Uhr (unter der Woche) und die üblichen Moonliner-Busse am Wochenende. Richtung Tessin: 20.46 Uhr (unter der Woche und am Wochenende).

20.46 Uhr (unter der Woche und am Wochenende). Richtung Zürich: 23.46 Uhr (unter der Woche) und 0.26 Uhr (Wochenende).

HC Ambri-Piotta

Marco Rigoni empfiehlt Fans aus dem Tessin auf Anfrage von watson die Anreise mit dem Zug. Es gebe einen Spezialzug, der nach dem Spiel auf die Fans wartet und sie bis nach Bellinzona bringt. Für die Gästefans empfiehlt sich die Anreise mit dem Auto.

Die letzten Verbindungen ab Ambri:

Richtung Bellinzona: Immer nach Spielschluss.

Immer nach Spielschluss. Richtung Luzern: 21.19 Uhr (unter der Woche und am Wochenende).

Bild: wikimedia

Fazit

Sollte ein Spiel tatsächlich über mehrere Verlängerungen gehen, wird es für Auswärtsfans schwierig mit der Heimreise, insbesondere unter der Woche. Für die Fans des Heimklubs ist dagegen ist bei allen Playoff-Vereinen gesorgt.

Für Auswärtsfahrer, die nicht bereit sind, das noch laufende Spiel zu verlassen, empfiehlt sich wohl die Anreise mit dem Auto oder dem Fancar, sofern vorhanden.



