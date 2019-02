Chaux-de-Fonds und Olten siegen erst in der Verlängerung – Kloten verliert

Sport

Chaux-de-Fonds und Olten siegen erst in der Verlängerung



Swiss League, Playoffs, Viertelfinals, Spiel 3 La Chaux-de-Fonds – EVZ Academy 3:2nV (1:1,0:1,1:0). Serie 3:0. Langenthal – Kloten 3:2 (2:0,1:0,0:2). Serie 2:1. Olten – Visp 3:2nV (0:1,1:1,1:1). Serie 3:0. Ajoie – Thurgau 3:2 (1:1,0:0,2:1). Serie 2:1.

Der EHC Kloten liegt in den Playoff-Viertelfinals der Swiss League gegen Langenthal mit 1:2 im Rückstand. Die «Flieger» lagen im Oberaargau nach zwei Dritteln mit 0:3 zurück. Jeffrey Füglister (42.) und Fabian Ganz (43.) brachten Kloten im Schlussabschnitt rasch zurück ins Spiel. Doch ein dritter Treffer wollte dem Absteiger aus der National League nicht mehr gelingen.

Ajoie ist in der Serie gegen Thurgau mit 2:1 in Führung gegangen. Vor 2000 Zuschauern in Pruntrut siegten die Jurassier mit 3:2. Thibault Frossard, Kevin Ryser und Routinier Alain Birbaum sorgten nach einem frühen Rückstand für die Wende.

Sehr lange sah es in Olten danach aus, dass Visp seinen ersten Sieg in dieser Serie landen würde. Die Walliser führten bis 13 Sekunden vor der Schlusssirene, ehe Silvan Wyss zum 2:2 traf und den EHC Olten im Powerplay noch in die Verlängerung schoss. In dieser wurde Wyss endgültig zum Matchwinner: In der 62. Minute schoss er, erneut in Überzahl, das Tor zum 3:2-Sieg und zur 3:0-Führung in der Serie.

Auch Qualifikationssieger La Chaux-de-Fonds gelang erst kurz dem Ende der Ausgleich zum 2:2, der gegen den krassen Aussenseiter EVZ Academy zur Verlängerung führte. Kevin Kühni war zweieinhalb Minuten vor dem Ende der Torschütze der Neuenburger. Duplizität der Ereignisse: Auch in La Chaux-de-Fonds setzte sich das Heimteam 3:2 nach Verlängerung durch. der US-Amerikaner Timothy Coffman war der umjubelte Torschütze – 57 Sekunden, bevor gar eine zweite Verlängerung nötig geworden wäre. (ram)

Die Telegramme

Langenthal - Kloten 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)

2641 Zuschauer. - SR Müller/Potocan, Schlegel/Ambrosetti. - Tore: 13. Dünner (Scheidegger, Leblanc) 1:0. 14. Küng (Kelly) 2:0. 37. Gerber (Dünner, Leblanc) 3:0. 42. (41:24) Füglister (Harlacher) 3:1. 43. (42:20) Ganz (Lehmann, Steiner) 3:2. - Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Langenthal, 2mal 2 Minuten gegen Kloten. (sda)

Ajoie - Thurgau 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)

2007 Zuschauer. - SR Mollard/Fluri, Betschart/Gurtner. - Tore: 7. Steinauer (Loosli) 0:1. 11. Frossard (Wüst) 1:1. 50. Ryser (Devos, Hazen) 2:1. 55. Birbaum (Ryser, Privet/Ausschluss Hollenstein) 3:1. 58. Fuhrer 3:2 (ohne Goalie). - Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Ajoie, 4mal 2 Minuten gegen Thurgau. (sda)

Olten - Visp 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0) n.V.

4097 Zuschauer. - SR Oggier/Borga, Micheli/Dreyfus. - Tore: 6. Sturny (Alihodzic/Ausschluss Van Guilder!) 0:1. 23. Kissel (Steiner/Ausschlüsse Rouiller, Gervais) 0:2. 30. Haas (Schwarzenbach, Zanatta/Ausschluss Brem) 1:2. 60. (59:47) Wyss (Rouiller/Ausschluss Brem) 2:2 (ohne Goalie). 62. (61:56) Wyss (Hohmann) 3:2. - Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Olten, 6mal 2 Minuten gegen Visp. (sda)

La Chaux-de-Fonds - EVZ Academy 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) n.V.

3022 Zuschauer. - SR Koch/Ströbel, Haag, Wermeille. - Tore: 5. Carbis (Hobi, Stämpfli/Ausschluss Schwenninger) 1:0. 15. Maurer (Walz) 1:1. 30. Walz (Oejdemark, Haberstich/Ausschluss Kühni) 1:2. 58. Kühni (Coffman, Bonnet) 2:2. 80. (79:03) Coffman (Hasani, Ahlström) 3:2. - Strafen: 3mal 2 Minuten gegen La Chaux-de-Fonds, 5mal 2 Minuten gegen die EVZ Academy. (sda)

