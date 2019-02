Sport

Eishockey

Swiss League: EVZ Academy und GCK Lions verlieren



Swiss League Kloten – Thurgau 4:3nP (1:2,1:1,1:0) EVZ Academy – Visp 0:6 (0:1,0:3,0:2) GCK Lions – Ajoie 1:4 (0:1,1:0,0:3) Winterthur – Langenthal 2:3nV (1:0,0:0,1:2)

Status Quo in der Swiss League – EVZ Academy und GCK Lions verlieren

Der Zweikampf um den letzten freien Platz in den Playoffs der Swiss League bleibt spannend. Sowohl die GCK Lions – 1:4 gegen Ajoie – wie auch die EVZ Academy – 0:6 gegen Visp – verloren ihre Freitagsspiele auf eigenem Eis.

Nur zwei Tage nach dem 5:2-Heimsieg über Visp mussten die Ajoulots in Küsnacht lange um den Sieg bangen. Alain Birbaum, Gilian Kohler und Bastien Pouilly erzielten innerhalb von neun Minuten für Ajoie die Tore vom 1:1 zum 4:1.

Kloten wahrte sich seine Chance auf den Gewinn der Regular Season mit einem 4:3-Heimsieg nach Penaltyschiessen über Thurgau. Die Thurgauer führten bis zur 35. Minute mit 3:1. Thibaut Monnet und Nicholas Steiner glichen für Kloten vor 4367 Zuschauern noch aus. Im Penaltyschiessen reüssierte als einziger der Kanadier Jack Combs.

Knappe Angelegenheit gegen den HC Thurgau. Der EHC Kloten gewinnt das Spiel nach einem Zweitorerückstand mit 4:3 n.P.! Unsere Torschützen: Sutter, Monnet, N. Steiner / Torschütze im Penaltyschiessen: Combs #ehckloten #saison1819 #heimsieg pic.twitter.com/hNWlIMey25 — EHC Kloten (@EHC_Kloten_1934) 1. Februar 2019

Olten (2.) und Kloten (3.) liegen in der Tabelle fünf Punkte hinter Ajoie zurück, haben aber ein Spiel weniger bestritten. Am Samstag kommt es zum Spitzenspiel Olten – Kloten, derweil Ajoie daheim gegen Winterthur die Tabellenführung festigen will. (ram/sda)

Die Tabelle

Die Telegramme

Winterthur - Langenthal 2:3 (1:0, 0:0, 1:2, 0:1) n.V.

756 Zuschauer. - SR Hungerbühler/Hendry, Haag/Duarte. - Tore: 19. Homberger (Wieser) 1:0. 41. Dünner (Leblanc) 1:1. 54. Gomes (Staiger) 2:1. 60. (59:59) Sterchi (Pelletier, Rytz) 2:2 (ohne Goalie). 61. (60:14) Tschannen (Pienitz, Pelletier) 2:3. - Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Winterthur, 5mal 2 Minuten gegen Langenthal. (sda)

GCK Lions - Ajoie 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)

140 Zuschauer. - SR Ströbel/Weber, Gurtner/Nater. - Tore: 1. (0:52) Hazen (Schmutz, Devos) 0:1. 38. Hinterkircher (Suter, Hayes) 1:1. 44. Birbaum (Frossard, Kohler) 1:2. 49. Kohler (Privet, Schmutz) 1:3. 53. Pouilly (Hauert, Joggi) 1:4. - Strafen: 2mal 2 Minuten gegen die GCK Lions, 3mal 2 Minuten gegen Ajoie. (sda)

Kloten - Thurgau 4:3 (1:2, 1:1, 1:0, 0:0) n.P.

4367 Zuschauer. - SR Gäumann/Unterfinger, Wermeille/Ammann. - Tore: 7. Steinauer (Collenberg, Ryan) 0:1. 12. Sutter (Combs, Tukonen/Ausschluss Parati) 1:1. 20. (19:48) Frei (Collenberg) 1:2. 26. Schweri (Wildhaber, Rundqvist) 1:3. 35. Monnet (Lemm, Back/Ausschluss Hollenstein) 2:3. 42. Steiner (Lemm) 3:3. - Penaltyschiessen: Combs 1:0, Frei -; Tukonen -, Fuhrer -; Marchon -, Ryan -; Monnet -, Loosli -; Füglister -, Merola -. - Strafen: 7mal 2 Minuten gegen Kloten, 9mal 2 Minuten gegen Thurgau. (sda)

EVZ Academy - Visp 0:6 (0:1, 0:3, 0:2)

221 Zuschauer. - SR Mollard/Boujon, Pitton/Micheli. - Tore: 5. Altorfer (Dolana, Steiner/Ausschluss Haberstich) 0:1. 25. Kissel (Sturny, Van Guilder) 0:2. 36. Achermann (Altorfer, Furrer) 0:3. 40. (39:35) Achermann (Brem/Ausschluss Oejdemark) 0:4. 48. Achermann (Brem, Kissel/Ausschluss Wüthrich) 0:5. 50. Furrer (Kissel, Van Guilder/Ausschluss Kläy) 0:6. - Strafen: 8mal 2 Minuten gegen die EVZ Academy, 10mal 2 Minuten gegen Visp. (sda)

