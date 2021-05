Sport

Eishockey-WM: Kasachstan demontiert Italien, Tschechien erfüllt Pflicht



Kasachstan demontiert Italien und erzielt ein «Stängeli» + Tschechien erfüllt die Pflicht

Während Tschechien einen wichtigen Sieg im Kampf um die Viertelfinal-Quali holt, demontieren die erstaunlichen Kasachen Italien gleich mit 11:3

Gruppe A

Tschechien – Grossbritannien 6:1

Tschechien feierte an der Eishockey-WM in Riga in der Schweizer Gruppe einen wichtigen Sieg im Kampf um die Viertelfinal-Qualifikation. Der sechsfache Weltmeister erfüllte gegen Grossbritannien mit einem 6:1 die Pflicht. Verteidiger Libor Sulak steuerte zwei Tore zum Erfolg bei. Die Tschechen rückten mit acht Punkten aus fünf Partien auf den 4. Platz vor.

Tschechien - Grossbritannien 6:1 (1:0, 3:1, 2:0)

Riga, Olympic Sports Centre. - SR Frandsen/Nord (DEN/SWE), Kroyer/Lundgren (DEN/SWE).

Tore: 9. Klok (Spacek) 1:0. 21. Hronek (Zadina) 2:0. 25. Sulak (Spacek, Sekac) 3:0. 33. Chytil (Musil) 4:0. 40. Myers (Richardson, Kirk/Ausschluss Sustr) 4:1. 52. Lenc (Hanzl) 5:1. 58. Sulak (Hanzl, Klok) 6:1.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Tschechien, 3mal 2 plus 10 Minuten (Clements) gegen Grossbritannien.

Bemerkungen: Tschechien mit Will, Grossbritannien mit Whistle (bis 49.) und Bowns im Tor. (sda)​

Gruppe B

Italien – Kasachstan 3:11

In der Gruppe B setzte sich Kasachstan gegen Italien gleich 11:3 durch – nach 40 Minuten hatte es erst 3:1 gestanden. Roman Startschenko, Stürmer des KHL-Teams Barys Nur-Sultan, gelangen zwei Tore und drei Assists. Die erstaunlichen Kasachen, die an einer A-WM nie besser als Zwölfte waren, kamen im sechsten Spiel zum vierten Sieg und dürfen weiter vom Einzug in die Viertelfinals träumen.

Italien - Kasachstan 3:11 (0:1, 1:2, 2:8)

Riga, Arena. - SR Gofman/Sidorenko (RUS/BLR), Goljak/Schalagin (BLR/RUS).

Tore: 3. Startschenko (Valk, Michailis/Ausschluss Giliati) 0:1. 25. Miceli (Petan, Frank) 1:1. 33. Petuchow (Asetow, Stepanenko) 1:2. 35. Rymarew (Schin, Blacker) 1:3. 42. (41:31) Michailis (Startschenko, Valk/Ausschluss Petan) 1:4. 42. (41:43) Hochkofler (Gander) 2:4. 47. (46:12) Valk (Startschenko/Ausschluss Marchetti) 2:5. 48. (47:01) Lichotnikow 2:6. 50. Lichotnikow (Makljukow, Schalapow) 2:7. 51. Petan 3:7. 55. Panjukow (Dietz, Startschenko) 3:8. 57. Startschenko (Valk/Ausschluss Hochkofler) 3:9. 58. Svedberg (Schestakow, Sagadejew) 3:10. 60. Schalapow (Asetow, Lichotnikow/Ausschluss Bardaro) 3:11.

Strafen: 9mal 2 Minuten plus 10 Minuten (Hochkofler) gegen Italien, 5mal 2 Minuten gegen Kasachstan.

Bemerkungen: Italien mit Fazio (bis 50.) und Fadani, Kasachstan mit Bojarkin im Tor.



(sda/jaw)

