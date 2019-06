Sport

Eishockey

Eishockey: Thierry Paterlini wird Trainer der U-20 Nationalmannschaft



Paterlini ist neuer U 20-Nationaltrainer und der Verband spart beim Nachwuchs

Eine Schlüsselposition in unserem Hockey ist endlich besetzt: Thierry Paterlini wird als Nachfolger von Christian Wohlwend neuer U 20-Nationalcoach.

Der Cheftrainer des U 20-Nationalteams steht nicht so im Rampenlicht der Öffentlichkeit wie der «richtige Nationaltrainer (Patrick Fischer). Aber sein Job ist für die Entwicklung unseres Hockeys ebenso wichtig.

Weil Christian Wohlwend (42) als Cheftrainer zum HC Davos wechselt, braucht der Verband (Swiss Ice Hockey) einen neuen U 20-Nationalcoach. Den Job übernimmt ab sofort Thierry Paterlini (44). Der ehemalige Nationalstürmer hat sich in den letzten vier Jahren als Cheftrainer der U 18-Nationalmannschaft bestens bewährt. Er hat der Beförderung ins nächsthöhere Nationalteam akzeptiert.

Das ist die gute Nachricht. Die weniger gute: der Verband muss sparen. Es ist nämlich so, dass die Sportfördergelder, die der Verband vom Bund wegen der WM 2020 in unserem Land bekommt, nur noch in der nächsten Saison fliessen. Wie üblich wird deshalb beim Nachwuchs und nicht etwa bei den fürstlich honorierten Hobby-Verbands-Verwaltungsräten gespart, die je nach Funktion inklusive Fixspesen völlig leistungsunabhängig bis zu 80 000 Franken pro Jahr abkassieren. Der Plan: U 17-Nationaltrainer Martin Höhener soll Nachfolger von Thierry Paterlini neuer U 18-Nationaltrainer und die Stelle des U 17-Nationaltrainers gestrichen werden.

Bisher war der U 20-Nationaltrainer automatisch auch der Assistent unseres Nationaltrainers bei der WM. Noch ist offen, ob das auch bei Thierry Paterlini so sein wird. Die Idee: Christian Wohlwend assistiert Patrick Fischer auch bei der nächsten WM in Zürich und Lausanne. Die Saison beim HCD ist ja dann vorbei und er hätte Zeit (und Lust), seine Erfahrung ins WM-Coaching-Team einzubringen. Das Problem: die Klubs müssen einverstanden sein.

