Bild: screenshot twitter/2ndCityHockey

Der Schwede, der Elvis Merzlikins ersetzen soll

Luganos Torhüter-Wunschkandidat für nächste Saison heisst Lars Johansson (31) und kommt aus der KHL.

Luganos Sportchef Roland Habisreutinger hat erklärt, Elvis Merzlikins (24, will nächste Saison in die NHL) werde durch einen ausländischen Torhüter ersetzt. So klar hat sich sein Amtskollege Alex Chatelain aus Bern zwar noch nicht geäussert. Aber auch er muss einen neuen Torhütertitanen (Leonardo Genoni wird nach Zug wechseln) finden. Auch er wird sich umsehen, ob ein ausländischer Torhüter zu haben ist.

Bild: KEYSTONE

Das Problem: wenn ein ausländischer Goalie die Erwartungen erfüllen soll, dann muss er sehr, sehr gut sein. Beispielsweise ein Nummer 1-WM-Torhüter für Finnland, Tschechien und Schweden oder ein Meistergoalie in diesen Ländern. NHL-Erfahrung allein macht noch keinen erstklassigen Schlussmann.

Bild: KEYSTONE

Arno Del Curto kann diese Einschätzung bestätigen. Am Anfang seines überraschenden Endes in Davos steht der Transfer von Anders Lindbäck (30). Der Schwede hat ein bisschen NHL-Erfahrung, gehörte zum WM-Bronze-Team der Schweden von 2010 (aber nicht als Nummer 1) und ist kein Meistergoalie. Mit einer Fangquote von 89,62 Prozent ist er zurzeit erade Mal die Nummer 14 der Liga.

Luganos Wunschkandidat für die Merzlikins-Nachfolge heisst Lars Johansson. Er hat soeben die Schweiz mit ZSKA Moskau besucht. Der Schwede ist zwar kein WM-Goalie. Aber er hat 2016 mit Frölunda die schwedische Meisterschaft und Champions Hockey League gewonnen und war Schwedens Torhüter des Jahres.

Nun ist er in der zweiten Saison die Nummer eins bei ZSKA Moskau in der KHL. Seine Statistiken sind beeindruckend: die Fangquoten letzte Saison: 93,80 % in der Qualifikation und 96,80 % in den Playoffs. Diese Saison sind es 96,30 %.

Sein Vertrag läuft Ende Saison aus. Am Geld kann es nicht scheitern. Und auf der «Piazza Grande» ist es mindestens so schön wie auf dem «Roten Platz» und unter Palmen angenehmer als unter sibirischen Birken.

