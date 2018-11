Sport

National League: Lausanne-Verteidiger Jonas Junland ist Liga-Topskorer



Bild: KEYSTONE

Lausanne-Verteidiger Jonas Junland wandelt auf den Spuren von Petteri Numelin

Nach anderthalb Monaten in der Qualifikation der National League führt mit Jonas Junland ein Verteidiger die Wertung der PostFinance-Topskorer an. Der 30-jährige, für Lausanne spielende Schwede hat in 18 Partien bereits 21 Skorerpunkte erzielt.

Dass der Back Junland die gegnerischen Abwehrreihen durcheinander wirbelt, ist nicht neu. Schon in der Saison 2016/17 erzielte der Verteidiger aus der Hockey-Schule Linköpings von allen Defensivspielern in der Schweiz die meisten Assists (31) und Skorerpunkte (39). Junland wurde im Frühling 2017 zum besten Verteidiger der National League gewählt; Ein Jahr vorher kam ihm die gleiche Ehre bereits in der schwedischen Liga zu.

Die momentanen PostFinance-Topskorer 1. Jonas Junland (Lausanne) 21 (3/18).

2. Dominik Kubalik (Ambri-Piotta) 18 (9/9).

3. Harri Pesonen (SCL Tigers) 18 (8/10).

4. Andrew Ebbett (Bern) 17 (7/10).

5. Gregory Hofmann (Lugano) 16 (9/7).

6. Julien Sprunger (Fribourg-Gottéron) 16 (8/8)

6. Toni Rajala (Biel) 16 (8/8).

8. Inti Pestoni (Davos) 13 (6/7).

9. Henrik Tömmernes (Genève-Servette) 13 (3/10).

10. Lino Martschini (Zug) 11 (6/5).

11. Jérôme Bachofner (ZSC Lions) 10 (6/4).

12. Martin Ness (Rapperswil-Jona Lakers) 5 (3/2).

Derzeit stellt Junland nicht nur die Verteidiger-Kollegen in den Schatten. Er führt mit drei Goals und 18 Assists die Skorerwertung vor allen Stürmern an. Dominik Kubalik von Ambri-Piotta und Harri Pesonen von den SCL Tigers liegen 3 Skorerpunkte hinter Junland zurück. Zuletzt gewann vor 15 Jahren ein Verteidiger die Skorerwertung der Schweizer Liga. Das war Petteri Nummelin von Lugano mit 57 Punkten in 43 Spielen.

Bild: KEYSTONE

Junland spielte mit seinen 21 Punkten bereits 6300 Franken für den Nachwuchs seines Klubs ein. Die PostFinance honoriert jeden Skorerpunkt der Klub-Topskorer in der National League mit 300, in der Swiss League mit 200 Franken. Ende Saison verdoppelt der Hauptsponsor des Schweizer Eishockeys den eingespielten Betrag zugunsten der Junioren-Nationalteams. Insgesamt haben die 12 Topskorer der National League schon 104'400 Franken für den Nachwuchs gesammelt. (abu/sda)

