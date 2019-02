Sport

Shuttle-Abzocke am Cupfinal? SCRJ Lakers nehmen Stellung zu Vorwürfen



Ein Shuttledienst löste am Eishockey-Cupfinal am letzten Sonntag viel Ärger aus. Wie diverse Personen auf Facebook berichten, war es am frühen Nachmittag nicht mehr möglich, direkt von Jona her zur Rapperswiler Arena zu fahren.

Stattdessen mussten Matchbesucher bei der Sportanlage Grünfeld parkieren. Dort standen Shuttlebusse bereit, welche die Zuschauer zum Stadion fuhren. Allerdings kostete ein Billet für Hin- und Rückfahrt acht Franken – eine Fahrt dauert etwa drei Minuten.

Die Rapperswil-Jona Lakers stellen nun auf ihrer Webseite klar, dass sie nichts mit dem Angebot zu tun hatten. «Da sämtliche Parkplätze rund um die St.Galler-Kantonalbank-Arena im normalen Rahmen verfügbar waren, haben die SCRJ Lakers keinen Shuttle-Dienst in Auftrag gegeben», heisst es in der Mitteilung. Und weiter: «Wenn die SCRJ Lakers einen Shuttle-Bus anbieten, zum Beispiel während der Premiere des Zirkus Knie im März, ist dieser für die Benutzer kostenlos.»

Am vergangenen Sonntag sei ein lokale Firma für die Busse verantwortlich gewesen. Fans der Lakers auf Facebook behaupten sogar, dass Verkehrskadetten die Leute absichtlich ins Grünfeld geleitet haben. (abu)

