Eishockey-WM: Deutschland nach Feuer-Alarm mit Mini-Sieg gegen Dänemark

Michaelis (rechts) war Deutschlands einziger Torschütze gegen Dänemark. Reichte ja. Bild: keystone

Deutschland nach Feuer-Alarm mit Mini-Sieg gegen Dänemark

Deutschland macht an der WM in Finnland mit einem 1:0-Sieg gegen Dänemark einen grossen Schritt in Richtung Qualifikation für die Viertelfinals.

Gruppe A

Deutschland – Dänemark 1:0

Den einzigen Treffer der Partie erzielte in der 33. Minute Marc Michaelis im Powerplay mit einem Ablenker. Wie ereignisarm die Partie war, davon zeugt das Schussverhältnis von 18:13 zu Gunsten der Dänen.

Die Deutschen hatten die Skandinavier weitgehend im Griff. Der in der NHL bei den Seattle Kraken tätige Philipp Grubauer kam deshalb relativ einfach zu seinem Shutout.

Auffälligster dänischer Spieler war der beim EHC Biel ausgebildete Nikolaj Ehlers, der sein Geld mittlerweile bei den Winnipeg Jets verdient. Er ist der Sohn des dänischen Trainers Heinz Ehlers, der lange in der Schweiz gearbeitet hat. Die Deutschen haben nun neun Punkte auf dem Konto, drei mehr als die Dänen.

Darum ging es verspätet los: Eismeister Zaugg Feuer und Eis in Helsinki von Klaus Zaugg

Deutschland - Dänemark 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Helsinki. - 2517 Zuschauer. - SR Heikkinen/Stano (FIN/SVK), Davis/Sormunen (USA/FIN).

Tor: 33. Michaelis (Noebels, Fischbuch/Ausschluss Scheel) 1:0.

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Deutschland, 3mal 2 Minuten gegen Dänemark.

Kanada – Kasachstan 20.30 Uhr

Gruppe B

Grossbritannien – USA 0:3

Die USA feierte einen Pflichtsieg. Dem nachnominierten amerikanischen Keeper Jeremy Swayman (Boston Bruins/17 Paraden) gelang mit dem Shutout ein perfekter Einstand an diesem Turnier. Kieffer Bellows zeichnete sich im letzten Drittel mit zwei Treffern im Powerplay als Doppel-Torschütze aus.

Grossbritannien - USA 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Tampere. - 4506 Zuschauer. - SR Ingram/Stolc (CAN/SVK), Merten/Synek (GER/SVK).

Tore: 29. Meyers (Peeke, Schmidt) 0:1. 41. Bellows (Gaudette, Farrell/Ausschluss Tetlow) 0:2. 44. Bellows (Farrell, Schmidt/Ausschluss Sam Jones) 0:3.

Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Grossbritannien, 6mal 2 Minuten gegen die USA.

Tschechien – Lettland 19.20 Uhr

(ram/sda)