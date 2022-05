Kanada feiert an der Hockey-WM in Finnland im zweiten Spiel den zweiten Sieg. Bild: keystone

Kanada gibt sich gegen Italien keine Blösse – Norwegen siegt erst im Penaltyschiessen

Titelverteidiger Kanada gewinnt auch das zweite Spiel an der WM in Finnland. Zwei Tage nach dem 5:3 gegen Deutschland setzen sich die Nordamerikaner gegen Italien 6:1 durch.

Gruppe A

Titelverteidiger Kanada hat bei der Hockey-WM in der Schweizer Gruppe A nach kurzen Anlaufschwierigkeiten den zweiten Sieg im zweiten Spiel eingefahren. Der Rekordweltmeister bezwang am Sonntag in Helsinki Italien mit 6:1. Travis Sanheim , Josh Anderson, Nicolas Roy, Kent Johnson, Dysin Mayo und Noah Gregor erzielten die Tore für Kanada. Phil Pietroniro hatte die Italiener, die gestern gegen die Schweiz mit 2:5 verloren, im ersten Drittel noch mit 1:0 in Führung gebracht.

Italien - Kanada 1:6 (1:1, 0:3, 0:2)

Helsinki. - 2616 Zuschauer. - SR Dehaen/Hansen (FRA/NOR), Beresford/Zunde (GBR/LAT).

Tore: 13. Pietroniro (McNally, Frigo) 1:0. 16. Sanheim (Severson, Anderson) 1:1. 29. Anderson (Mayo, Lowry) 1:2. 36. Roy (Dubois, Graves) 1:3. 38. Johnson (Chabot, Barzal) 1:4. 43. Mayo (Comtois, Mercer) 1:5. 55. Gregor (Mercer/Ausschluss Sillinger!) 1:6.

Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Italien, 4mal 2 Minuten gegen Kanada.

Die Tabelle:

Gruppe B

In der Gruppe B gab Norwegen gegen Grossbritannien im Schlussabschnitt eine 3:0-Führung aus der Hand, ehe die Skandinavier im Penaltyschiessen doch noch siegten. Einer von zwei erfolgreichen Schützen der Norweger im Shootout war Mathias Trettenes, in der vergangenen Saison der Swiss League Captain von La Chaux-de-Fonds.

Trettenes hatte zudem beim 1:0 von Andreas Klavestad (17.) den Stock im Spiel. Die beiden anderen Treffer der Norweger in der regulären Spielzeit erzielte Mathis Olimb jeweils im Powerplay. Die Briten glichen innert 3:18 Minuten zum 3:3 (57.) aus.

Norwegen - Grossbritannien 4:3 (1:0, 2:0, 0:3, 0:0) n.P.

Tampere. - 4651 Zuschauer. - SR Frandsen/Lawrence (DEN/CAN), Kroyer/Obwegeser (DEN/SUI).

Tore: 17. Klavestad (Trettenes, Hoff) 1:0. 27. Mathis Olimb (Rosseli Olsen, Johannesen/Ausschluss Mosey) 2:0. 36. Mathis Olimb (Ken André Olimb, Rosseli Olsen) 3:0. 53. (52:51) Dowd (Lake, Batch) 3:1. 54. (53:29) Perlini (Mosey, Conway) 3:2. 57. Richardson (Perlini, Tetlow) 3:3.

Penaltyschiessen: Lake -, Jakobsson -; O'Connor -, Trettenes 0:1; Conway 1:1, Haga 1:2; Dowd -, Rosseli Olsen -; Neilson -.

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Norwegen, 5mal 2 Minuten gegen Grossbritannien.

Bemerkung: 44. Perlini verschiesst Penalty. (pre/sda)