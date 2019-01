Sport

Eishockey

Servette Genf mit Blitz-Wende beim Auswärtssieg in Davos



Eishockey am Sonntag National League: Davos – Servette 3:4 (1:0,1:2,1:2)

Swiss League: EVZ Academy – Thurgau 3:2 (0:0,2:1,1:1)

GCK Lions – Ticino Rockets 5:2 (1:1,2:1,2:0) Kloten – Olten 18.30 Winterthur – Ajoie 19.30

Servette mit Blitz-Wende beim Auswärtssieg in Davos

Davos – Servette 3:4

Als Enzo Corvi in der 26. Minute in Überzahl das 2:0 für den HC Davos erzielte, war die Welt der Bündner in Ordnung. Doch nur 127 Sekunden später hiess es 2:2 und Goalie Anders Lindbäck verliess genervt seinen Kasten.

Doch auch Nachfolger Gilles Senn musste sich bezwingen lassen. Während der HCD nach dem 3:5 gestern in Zug auch sein zweites Spiel des Wochenendes verlor, feierte Servette keine 24 Stunden nach dem 6:3-Heimsieg gegen Lugano einen weiteren Erfolg. Matchwinner der Gäste war der zweifache Torschütze Tim Bozon. Für den 24-jährigen Stürmer waren es die ersten Tore in der laufenden Meisterschaft.

Den Davosern unterliefen bei der 13. Heimniederlage in dieser Saison einmal mehr haarsträubende Fehler, ausserdem kassierten sie dumme Strafen. In der 56. Minute musste Marc Wieser nach einem Bandencheck vorzeitig unter die Dusche, sodass das Heimteam die letzten knapp zweieinhalb Minuten in Unterzahl bestritt.

Servette schob sich damit auf Kosten der ZSC Lions wieder auf einen Playoff-Platz. Allerdings haben die Genfer zwei Partien mehr ausgetragen als die Zürcher und Lugano, das ebenfalls unter dem Strich platziert ist. (ram)

Das Telegramm

Davos - Genève-Servette 3:4 (1:0, 1:2 1:2)

3619 Zuschauer. - SR Lemelin/Dipietro, Castelli/Dreyfus.

Tore: 14. Meyer (Egli) 1:0. 26. (25:53) Corvi (Lindgren, Du Bois/Ausschluss Mercier) 2:0. 27. (26:10) Bozon (Tömmernes, Fritsche) 2:1. 28. (27:20) Wingels (Richard, Winnik) 2:2. 43. Bozon (Bezina, Berthon) 2:3. 48. Marc Wieser (Corvi) 3:3. 53. Wick (Almond, Völlmin/Ausschluss Rödin) 3:4.

Strafen: 4mal 2 plus 5 Minuten (Marc Wieser) plus Spieldauer (Marc Wieser) gegen Davos, 4mal 2 plus 10 Minuten (Rod) gegen Genève-Servette.

Davos: Lindbäck/Senn (ab 28.); Du Bois, Payr; Buchli, Stoop; Heldner, Jung; Rödin, Lindgren, Ambühl; Marc Wieser, Corvi, Dino Wieser; Pestoni, Bader, Meyer; Kessler, Aeschlimann, Egli; Frehner.

Genève-Servette: Mayer; Mercier, Tömmernes; Vukovic, Martinsson; Völlmin, Bezina; Dufner; Wick, Almond, Rod; Wingels, Richard, Winnik; Fritsche, Berthon, Bozon; Rubin, Kast, Maillard.

Bemerkungen: Davos ohne Barandun (U20), Paschoud, Hischier, Nygren und Sandell. Genève-Servette ohne Bouma, Simek, Jacquemet, Fransson, Antonietti, Douay, Romy (alle verletzt) und Skille (überzähliger Ausländer). - Timeout Davos (28.). - 44. Pfostenschuss Wingels. - Stoop (51.) und Martinsson (56.) verletzt ausgeschieden. - Davos ab 56:09 bis 57:37 ohne Goalie. (sda)

Swiss League

Im Fernduell um den letzten Playoff-Platz haben sowohl die EVZ Academy und die GCK Lions ihre Heimspiele gewonnen. Die Zuger schlugen Thurgau mit 3:2 und bleiben damit über dem Strich. In einer Begegnung zweier Farmteams gewannen die GCK Lions gegen das Schlusslicht Biasca Ticino Rockets 5:2. Kaj Suter zeichnete sich als Doppeltorschütze aus. (ram)

Die Telegramme

EVZ Academy - Thurgau 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

365 Zuschauer. - SR Massy/Grossen, Wermeille/Haag. - Tore: 24. Pokorny (Lust) 1:0. 28. Vogel (Frei) 1:1. 37. Lust (Eugster, Langenegger) 2:1. 41. Oejdemark (Pokorny, Rudolf) 3:1. 54. Rundqvist (Ryan, Merola/Ausschluss Kläy) 3:2. - Strafen: 2mal 2 Minuten gegen die EVZ Academy, 4mal 2 Minuten gegen Thurgau.

GCK Lions - Biasca Ticino Rockets 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

170 Zuschauer. - SR Gäumann/Hendry, Krotak/Duarte. - Tore: 4. Kaj Suter (Puide, Büsser/Ausschluss Wieszinksi) 1:0. 11. Fritsche 1:1. 27. Berni (Kaj Suter, Hayes) 2:1. 29. Vedova (Bionda) 2:2. 32. Cohen (Marco Suter, Braun) 3:2. 48. Kaj Suter (Berni, Karrer) 4:2. 60. Hayes (Kaj Suter, Braun) 5:2 (ins leere Tor). - Strafen: 3mal 2 Minuten gegen die GCK Lions, 2mal 2 Minuten gegen die Biasca Ticino Rockets. (sda)

