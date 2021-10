Gut gezielt: Berns Untersander trifft zum 2:0 gegen die SCRJ Lakers. Bild: keystone

Der SCB kann doch noch siegen – die ZSC Lions gewinnen in Lausanne

In Langnau lohnt sich der Matchbesuch derzeit nur für die Gäste: Die SCL Tigers haben auch das sechste Heimspiel der Saison verloren. Derweil gewinnt der SC Bern wieder einmal und stoppt den Siegeszug von Rapperswil-Jona.

Ambri – Lugano

* Verlängerung in der Valascia *

Ein Weisser gegen viele Blaue: Luganos Carr vor Ambri-Goalie Conz. Bild: keystone

Bern – Rapperswil-Jona 4:1

Die Rapperswil-Jona Lakers reisten mit fünf Siegen in Serie nach Bern, während die Gastgeber dreimal hintereinander verloren hatten. Dennoch war es der SCB, der das Spieldiktat übernahm und 4:1 gewann.

SCRJ-Keeper Nyffeler eilt herbei, um gegen Conacher abzuwehren. Bild: keystone

Die Berner hätten zur ersten Pause höher führen können als mit 1:0, das Tor erzielte in der 6. Minute Kaspars Daugavins. Verteidiger Ramon Untersander und Cory Conacher holten das Verpasste kurz nach Spielhälfte mit einem Doppelschlag innert 156 Sekunden zum 3:0 (34.) nach. Für den kanadischen Stürmer war es bereits der siebte Treffer.

Nachdem Sandro Zangger im Powerplay zum 1:3 (38.) verkürzt hatte, stellte Alain Berger in der 51. Minute mit seinem ersten Saisontreffer den Dreitore-Vorsprung wieder her. Danach gab es über den Ausgang der Partie keinen Zweifel mehr, stand der dritte Sieg des SCB in dieser Spielzeit fest. Für den Rapperswiler Topskorer Nando Eggenberger endete eine eindrückliche Serie, hatte er doch zuvor in fünf Partien in Folge getroffen.

Bern - Rapperswil-Jona Lakers 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

12'657 Zuschauer. - SR Lemelin/Urban, Progin/Burgy.

Tore: 6. Daugavins (Untersander, Moser) 1:0. 31. Untersander (Scherwey, Jeffrey) 2:0. 34. Conacher (Colin Gerber, Moser) 3:0. 38. Zangger (Djuse, Cervenka/Powerplaytor) 3:1. 51. Berger 4:1.

Strafen: 5mal 2 plus 10 Minuten (Thierry Bader) gegen Bern, 5mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona Lakers.

PostFinance-Topskorer: Kahun; Eggenberger.

Bern: Wüthrich; Untersander, Henauer; Andersson, Colin Gerber; Thiry, Hänggi; Kast, Pinana; Conacher, Kahun, Moser; Daugavins, Jeffrey, Scherwey; Fahrni, Thierry Bader, Jeremi Gerber; Berger, Neuenschwander, Sciaroni.

Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler; Aebischer, Djuse; Vouardoux, Profico; Jelovac, Sataric; Baragano, Maier; Eggenberger, Rowe, Cervenka; Zangger, Albrecht, Brüschweiler; Wick, Dünner, Neukom; Forrer, Mitchell, Wetter.

Bemerkungen: Bern ohne Blum, Beat Gerber, Praplan und Ruefenacht (alle verletzt), Rapperswil-Jona Lakers ohne Noël Bader, Lammer, Lehmann und Moses (alle verletzt). Rapperswil-Jona Lakers von 58:10 bis 58:44 ohne Torhüter.

Lausanne – ZSC Lions 2:3

* Matchbericht folgt in Kürze *

Sigrist schickt Lausannes Gernat auf Tauchstation. Bild: keystone

Lausanne - ZSC Lions 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

4980 Zuschauer. - SR Stolc/Dipietro, Schlegel/Cattaneo.

Tore: 6. Fuchs (Powerplaytor) 1:0. 17. Chris Baltisberger (Noreau, Azevedo/Powerplaytor) 1:1. 35. Trutmann (Chris Baltisberger) 1:2. 40. (39:15) Emmerton 2:2. 50. Malgin (Azevedo) 2:3.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Lausanne, 2mal 2 Minuten gegen ZSC Lions.

PostFinance-Topskorer: Sekac; Roe.

Lausanne: Stephan; Glauser, Barberio; Heldner, Frick; Gernat, Aurélien Marti; Arnold, Genazzi; Bozon, Bertschy, Baumgartner; Riat, Emmerton, Sekac; Jäger, Fuchs, Kenins; Krakauskas, Maillard, Douay.

ZSC Lions: Flüeler; Noreau, Christian Marti; Trutmann, Geering; Weber, Phil Baltisberger; Guebey, Sopa; Chris Baltisberger, Roe, Andrighetto; Azevedo, Malgin, Hollenstein; Diem, Krüger, Sigrist; Aeschlimann, Schäppi, Pedretti.

Bemerkungen: Lausanne ohne Almond, Boltshauser (beide verletzt) und Varone (überzähliger Ausländer), ZSC Lions ohne Bodenmann, Morant, Riedi (alle verletzt) und Quenneville (gesperrt). Lausanne von 58:31 bis 59:27 und ab 59:37 ohne Torhüter.

SCL Tigers – Fribourg-Gottéron 1:3

Die SCL Tigers können zuhause nicht gewinnen. Mit einem 1:3 gegen Fribourg-Gottéron verloren die Emmentaler auch das sechste Heimspiel in dieser Saison.

Exklusiver Platz: Eine Zuschauerin sieht, wie Schmutz den Fribourger Desharnais an die Bande nagelt. Bild: keystone

Wie am Dienstag durften die Tiger ein Drittel lang mit einer 1:0-Führung im Rücken auf den Sieg hoffen. Ab dem zweiten Abschnitt übernahmen aber die formstarken Freiburger trotz Fehlen des erkrankten Stammgoalies Reto Berra das Kommando. Samuel Walser (38.) im zweiten und Nathan Marchon (49.) im dritten Abschnitt sorgten für die Wende. Fünf Minuten vor Schluss machte Mauro Jörg alles klar.

Gottéron befindet sich nach einer zwischenzeitlichen Baisse wieder im Hoch und feierte den vierten Sieg in Folge. Langnau ist sowieso ein gutes Pflaster für das Team von Coach und Sportchef Christian Dubé: Gegen die SCL Tigers gewann Fribourg seit Oktober 2019 in sieben Anläufen immer.

SCL Tigers - Fribourg-Gottéron 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

4582 Zuschauer. - SR Tscherrig/Fluri, Steenstra/Duarte.

Tore: 17. Pesonen (Schilt, Olofsson) 1:0. 38. Walser 1:1. 49. Marchon (Walser) 1:2. 56. Jörg 1:3.

Strafen: 5mal 2 Minuten gegen SCL Tigers, 4mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron.

PostFinance-Topskorer: Olofsson; Mottet.

SCL Tigers: Mayer; Blaser, Erni; Huguenin, Zryd; Schilt, Grossniklaus; Elsener, Guggenheim; Grenier, Schmutz, Olofsson; Petrini, Diem, Pesonen; Schweri, Berger, Sturny; Weibel, Salzgeber, Loosli.

Fribourg-Gottéron: Hughes; Gunderson, Chavaillaz; Sutter, Furrer; Diaz, Dufner; Jecker; Bykov, Desharnais, Mottet; Rossi, Bougro, Herren; Sprunger, Schmid, DiDomenico; Marchon, Walser, Jörg.

Bemerkungen: SCL Tigers ohne Leeger, Saarela und Zaetta (alle verletzt), Fribourg-Gottéron ohne Berra (krank) und Kamerzin (verletzt). SCL Tigers ab 57:15 ohne Torhüter.

EV Zug – Servette 5:4 n.V.

* Matchbericht folgt in Kürze *

Nettigkeiten werden ausgetauscht. Bild: keystone

