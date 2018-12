Good News! Der Schweizer Insta-See ist zum Eislaufen freigegeben

Schlittschuhlaufen auf Natureis: Ab Samstag ist das auf dem Oeschinensee im Berner Oberland wieder möglich. Die Eisdecke beträgt durchgehend mehr als zehn Zentimeter.

Das teilte die Gondelbahn Kandersteg Oeschinensee AG am Freitag mit. Es ist bereits das vierte Jahr in Folge, dass der See fürs Eislaufen freigegeben werden kann. Zuvor hatte sich 19 Jahre lang kein sogenanntes Schwarzeis gebildet.

Die Bildung von Schwarzeis ist ein Naturphänomen. So müssen kalte Temperaturen herrschen und während …