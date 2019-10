Sport

Eishockey

Eishockey-Cup: ZSC, Davos, Biel, Zug, Ajoie, Tigers und SCB im Viertelfinal



ZSC Lions mit Wende im Prügelspiel gegen Genf – Ajoie düpiert Lausanne

Im Schweizer Eishockey-Cup gewinnen der EHC Biel gegen den HC Ambri-Piotta (4:3 n.V.) und der HC Davos gegen den HC Lugano (2:1 n.P.) die ersten beiden Duelle zweier National-League-Klubs.

Langenthal – Bern 1:6

Der SC Bern erreicht die Viertelfinals. Der Schweizer Meister gewann das Meister-Duell gegen den SC Langenthal, den amtierenden Swiss-League-Champions, mit 6:1. Schon nach elf Minuten führte der SCB vor 3688 Zuschauern dank Toren von Inti Pestoni, Ramon Untersander und Simon Moser mit 3:0.

Langenthal - Bern 1:6 (1:3, 0:2, 0:1)

3688 Zuschauer. - SR Fausel/Wiegand, Betschart/Duarte. -

Tore: 7. Pestoni (Andersson, Moser) 0:1. 10. Untersander (Pestoni/Ausschluss Weber) 0:2. 11. Moser (Arcobello) 0:3. 12. Kläy (Pienitz, Küng) 1:3. 29. Ebbett (Ruefenacht/Ausschluss Untersander!) 1:4. 40. (39:35) Pestoni (Untersander, Mursak) 1:5. 51. Henauer (Ebbett) 1:6.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Langenthal, 2mal 2 Minuten gegen Bern.

Bemerkungen: Langenthal mit Wüthrich, Bern mit Caminada im Tor.

Biel – Ambri 4:3nV

Der EHC Biel verdankt seinen Favoritensieg gegen Ambri-Piotta einem einzigen Spieler. Der 25-jährige Zürcher Mike Künzle erzielte alle vier Bieler Tore. Zuvor war ihm in 402 Spielen (NLA, NLB, Cup) erst einen einziger Hattrick gelungen.

Der HC Ambri-Piotta führte in Biel bis zur 53. Minute nicht unverdient mit 3:1. Mit zwei glückhaften Goals erzwang Künzle noch die Verlängerung. In der Overtime gelang ihm nach bloss 77 Sekunden auf Vorarbeit von Yannick Rathgeb und Jason Fuchs das Siegtor.

Biel - Ambri-Piotta 4:3 (1:2, 0:1, 2:0, 1:0) n.V.

3303 Zuschauer. - SR Borga/Tscherrig, Kaderli/Kehrli.

Tore: 2. (1:08) Künzle (Moser, Kessler) 1:0. 2. (1:39) Flynn (D'Agostini) 1:1. 9. Kneubuehler (Goi) 1:2. 23. Sabolic (Hofer, D'Agostini/Ausschluss Fuchs) 1:3. 53. Künzle (Fuchs) 2:3. 58. Künzle (Fey) 3:3. 62. (61:17) Künzle (Rathgeb, Fuchs) 4:3.

Strafen: 7mal 2 Minuten gegen Biel, 6mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta.

Bemerkungen: Biel mit Hiller, Ambri-Piotta mit Hrachovina im Tor.

Davos – Lugano 2:1nP

Auch im zweiten NLA-Duell erzielte ein Spieler für den Sieger alle Tore. Andres Ambühl glich für Davos gegen Lugano nach 36 Minuten zum 1:1 aus. Danach fielen keine weiteren Goals mehr. Das Penaltyschiessen gewann Davos mit 2:1, wobei zweimal Ambühl für Davos traf. Von den sechs Luganesi, die sich versuchten, reüssierte einzig Luca Fazzini.

Davos - Lugano 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0) n.P.

4259 Zuschauer. - SR Hungerbühler/Stricker, Kovacs/Schlegel.

Tore: 8. Bürgler (Bertaggia, Sannitz) 0:1. 37. Ambühl (Baumgartner) 1:1.

Penaltyschiessen: Ambühl 1:0, Bürgler -; Aeschlimann -, Bertaggia -; Baumgartner -, Klasen -; Palushaj -, Fazzini 1:1; Tedenby, Suri -; Ambühl 2:1, Fazzini -.

Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Davos, 5mal 2 Minuten gegen Lugano.

Bemerkungen: Davos mit Aeschlimann, Lugano mit Zurkirchen im Tor. - Pfostenschuss Baumgartner (65./Davos). (abu/sda)

Olten – Langnau 3:5

Von den Swiss-League-Klubs schnupperte auch Olten an einer Überraschung. Die Solothurner führten gegen die SCL Tigers 1:0 und 2:1. Bis zur 36. Minute und Ben Maxwells 2:2-Ausgleichstreffer führte Olten. Im Finish vergab Jewgeni Schirjajew die Grosschance zum 4:4-Ausgleich, ehe Harri Pesonen für Langnau mit einem Schuss ins leere Tor alles klar machte.

Olten - SCL Tigers 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)

4129 Zuschauer. - SR Gäumann/Müller, Gnemmi/Wermeille. -

Tore: 5. Weibel (Haas, Sartori) 1:0. 16. Kuonen (Schmutz, Huguenin/Ausschluss Weder) 1:1. 33. Nunn (Rytz, Knelsen) 2:1. 36. Maxwell (Rüegsegger) 2:2. 39. Pesonen (Berger, DiDomenico) 2:3. 45. Andersons (Huguenin) 2:4. 47. Rytz (Schirjajew) 3:4. 60. (59:25) Pesonen (Glauser) 3:5 (ins leere Tor).

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Olten, 6mal 2 Minuten gegen SCL Tigers.

Bemerkungen: Olten mit Matthys, SCL Tigers mit Ciaccio im Tor.

Zürich – Genf 4:3nP

Servette dominierte die ZSC Lions und führte bis vier Minuten vor Schluss mit 3:1. Die Genfer brachten sich aber mit viel zu vielen Strafen in der Schlussphase um den Ertrag. Denis Hollenstein verkürzte mit einem Goal, welches erst nach Videokonsultation gegeben wurde, auf 2:3. Und 108 Sekunden vor Schluss gelang Pius Suter ohne Torhüter noch der Ausgleich. Damit war für die ZSC Lions der Bann gebrochen: Im Penaltyschiessen reüssierten mit Pius Suter, Roman Wick und Garrett Roe gleich alle drei Zürcher. Insgesamt verteilten die Schiedsrichter Thomas Urban und Mark Lemelin in dieser Partie 152 Strafminuten.

ZSC Lions - Genève-Servette 4:3 (1:1, 0:2, 2:0, 0:0) n.P.

5125 Zuschauer. - SR Lemelin/Urban, Obwegeser/Wolf.

Tore: 15. Roe (Suter, Blindenbacher) 1:0. 19. Völlmin 1:1. 21. (20:34) Winnik 1:2. 35. Jacquemet (Maillard, Tömmernes/Ausschluss Bodenmann) 1:3. 57. Hollenstein (Sigrist) 2:3. 59. Suter (Geering/Ausschlüsse Bozon; Noreau) 3:3 (ohne Torhüter).

Penaltyschiessen: Tömmernes -, Suter 1:0; Maillard -, Roman Wick 2:0; Fehr 2:1, Roe 3:1; Le Coultre -.

Strafen: 9mal 2 plus 5 Minuten (Krüger) plus 2mal 10 Minuten (Bodenmann, Noreau) plus Spieldauer (Krüger) gegen die ZSC Lions, 12mal 2 plus 5 (Wingels) plus 2mal 10 Minuten (Bozon, Jeremy Wick) plus 2mal Spieldauer (Wingels, Winnik) gegen Genève-Servette.

Bemerkungen: ZSC Lions mit Ortio, Genève-Servette mit Descloux im Tor.

Rapperswil – Fribourg 4:2

Im Duell zweier National-League-Teams setzt sich Rapperswil gegen das National-League-Schlusslicht Fribourg-Gottéron durch. Die Lakers legten bereits im Startdrittel entscheidend vor. Fribourg kam zwar nochmals heran, gab nach dem 2:2-Ausgleich das Spiel aber doch noch her.

Rapperswil-Jona Lakers - Fribourg-Gottéron 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)

4115 Zuschauer. - SR Dipietro/Fluri, Fuchs/Cattaneo.

Tore: 11. Dünner (Wellman, Rowe) 1:0. 16. Sandro Forrer (Mosimann, Schlagenhauf) 2:0. 33. Mottet (Abplanalp) 2:1. 49. Mottet (Brodin) 2:2. 51. Clark (Rowe, Egli/Ausschlüsse Marco Forrer, Walser) 3:2. 59. (58:48) Dünner (Wellman) 4:2 (ins leere Tor).

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen die Rapperswil-Jona Lakers, 7mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron.

Bemerkungen: Rapperswil-Jona Lakers mit Nyffeler, Fribourg-Gottéron mit Waeber im Tor. - 15. Pfostenschuss Lhotak.

Ajoie – Lausanne 4:3nV

Am Ende lachte Ajoie doch noch das Glück. Die Jurassier verspielten im Schlussabschnitt eine 3:0-Führung und kassierten ein Gegentor sogar mit einem Spieler mehr auf dem Eis. Dunkle Erinnerungen wurden war. Schon vor drei Jahren gastierte Lausanne im Cup in den Achtelfinals in der Ajoie. Damals führte der Aussenseiter 3:1 und 4:3 - und verlor schliesslich wegen eines Tores von Etienne Froidevaux 22 Sekunden vor Schluss noch 4:5.

Ajoie - Lausanne 4:3 (0:0, 3:0, 0:3, 1:0) n.V.

Pruntrut. - 1394 Zuschauer. - SR Hebeisen/Staudenmann, Dreyfus/Pitton.

Tore: 24. Hazen (Devos) 1:0. 25. Hazen (Devos, Schmutz) 2:0. 28. Schmutz (Hazen, Hauert) 3:0. 42. Lindbohm (Jooris/Ausschluss Almond!) 3:1. 56. Moy 3:2. 59. Jeffrey (Bertschy) 3:3 (ohne Torhüter). 61. (60:44) Hazen 4:3.

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Ajoie, 3mal 2 Minuten gegen Lausanne.

Bemerkungen: Ajoie mit Wolf, Lausanne mit Boltshauser im Tor.

Visp – Zug 1:4

Bericht folgt.

Visp - Zug 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

2253 Zuschauer. - SR Boujon/Massy, Altmann/Progin.

Tore: 4. Lindberg 0:1. 17. Diaz (Martschini, Hofmann/Ausschluss Ranov) 0:2. 24. van Guilder (Dolana, Josephs) 1:2. 40. (39:57) Alatalo (Zehnder) 1:3. 45. Diaz 1:4.

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Visp, 1mal 2 Minuten gegen Zug. - Bemerkungen: Visp mit Lory, Zug mit Genoni im Tor. (abu/sda)

