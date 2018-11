Sport

Mögliche Nachfolger Arno Del Curtos als Davos-Trainer



8½ Kandidaten für das schwierige Erbe der Davoser Trainer-Legende Arno Del Curto

Nach dem Rücktritt von Arno Del Curto nach über 22 Jahren an der Bande des HC Davos beginnen die Spekulationen über seine Nachfolge. Es wurden bereits diverse Namen herumgereicht. Eine Auflistung potentieller Kandidaten.

Marcel Kuchta / ch media

Beim HC Davos beginnt heute die Evaluation. Es stehen zwei Szenarien im Raum: Eine Interimslösung bis Ende Saison oder eine Lösung über die laufende Meisterschaft hinaus. Die wichtigste Mission des neuen Manns an der Bande ist sowieso das Erreichen des Klassenerhalts in der aktuellen Saison und damit das Verhindern des Super-GAU. Denn der HCD ist in seiner momentanen Verfassung akut abstiegsgefährdet.

Luca Cereda

Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

Der 37-Jährige leistet bei Ambri-Piotta hervorragende Arbeit und gilt als das nächste grosse Schweizer Trainertalent. Sein Vertrag in der Leventina läuft Ende Saison aus. Aber will er sein gemachtes Nest verlassen?

Jason O'Leary

Bild: KEYSTONE

Derzeit Trainer bei der EVZ Academy, wo er fantastische Arbeit leistet. Würden die Zuger den ehemaligen Langenthaler Meistertrainer freigeben?

Dan Ratushny

Bild: KEYSTONE

Der Kanadier wurde im Herbst 2017 unter mysteriösen Umständen in Lausanne entlassen und wartet seither auf einen neuen Job. Der 48-Jährige hatte an allen seinen bisherigen Trainerstationen (Olten, Straubing, Salzburg und in seiner ersten Saison auch in Lausanne) Erfolg.

Reto von Arx

Bild: KEYSTONE

Der ehemalige HCD-Leitwolf hat als Assistent der Nationalmannschaft und im Trainerstaff der U18-Auswahl erste Erfahrungen im Metier gesammelt. Er lebt immer noch in Davos.

Josef Marha

Bild: SPENGLER CUP

Der langjährige Davoser Spieler gehörte zu den tragenden Säulen der meisterlichen HCD-Ära. Trainierte letzte Saison in seiner Heimat Tschechien die U16 von Pardubice.

Alain Vigneault

Bild: AP

Möglicherweise blickt der HCD bei der Rekrutierung des neuen Trainers in Richtung NHL. Davos hat wegen des Spengler Cups einen hervorragenden Ruf in Kanada. Vielleicht wäre ein Trainer wie der derzeit arbeitslose Alain Vigneault an einem Europa-Engagement interessiert?

Konstantin Kuraschew

Bild: PHOTOPRESS

Der Russe war zwischen 1998 und 2004 bereits als Assistenz- und Nachwuchstrainer beim HC Davos engagiert. Trainiert derzeit den EHC Chur.

Harijs Witolinsch

Bild: KEYSTONE

Der ehemalige Stürmer des EHC Chur brachte sich schnell als möglicher Nachfolger ins Gespräch. War zuletzt in der KHL Assistenztrainer beim Spitzenteam SKA St.Petersburg.

Kevin Schläpfer

Bild: KEYSTONE

Seit seiner Entlassung in Kloten im April ist der Baselbieter arbeitslos. Seine Aktien sind innerhalb von etwas mehr als einem Jahr allerdings ziemlich gesunken. Er wird mit allergrösster Wahrscheinlichkeit nicht in Davos landen.

