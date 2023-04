Pius Suter trifft zum 14. Mal in dieser Saison. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Suter trifft bei klarer Niederlage gegen Crosbys Penguins

Pius Suter ist bei der 1:5-Niederlage der Detroit Red Wings gegen die Pittsburgh Penguins der einzige Torschütze für das Heimteam. Der 26-jährige Zürcher erzielte im Mitteldrittel mit seinem 14. Saisontor das 1:3. Er beendete eine schön herausgespielte Sequenz direkt vor dem Pittsburgh-Tor.

Suter ist ein Muster an Konstanz. 14 Treffer schoss er auch in seiner ersten NHL-Saison, deren 15 waren es in der letzten Spielzeit. Nun hat er noch drei Spiele Zeit, diese Marke zu übertreffen. Playoff-Chancen hat Detroit keine mehr. (abu/sda)