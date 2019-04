Sport

Siegenthaler darf nicht zur Nati – diese 29 Spieler sind noch im Team



Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer muss für die WM in der Slowakei auf Jonas Siegenthaler verzichten. Die Washington Capitals verweigerten aufgrund einer Verletzung die Freigabe für den Verteidiger.

Fischer gab nach den zwei Testspielen gegen Frankreich (6:0-Sieg am Freitag, 3:4-Niederlage am Samstag) sein Aufgebot für die letzte WM-Vorbereitungswoche bekannt. In dieser testet die Schweiz am Freitag (in Herisau) und am Samstag (in Weinfelden) zwei Mal gegen Lettland. Fischers Aufgebot umfasst 29 Namen.

Neu dabei sind die beiden NHL-Spieler Roman Josi und Yannick Weber von den Nashville Predators. Vom Meister SC Bern stossen Goalie Leonardo Genoni, Gaëtan Haas, Simon Moser und Tristan Scherwey zum Team, von Finalverlierer Zug Raphael Diaz und Lino Martschini.

Nicht mehr im Kader stehen Gauthier Descloux, Christian Marti, Yannick Rathgeb, Jason Fuchs und Samuel Walser.

Das Aufgebot

Torhüter (3): Reto Berra (HC Fribourg-Gottéron), Leonardo Genoni (SC Bern), Robert Mayer (Genève-Servette HC).

Verteidiger (10): Raphael Diaz (EV Zug), Michael Fora (HC Ambrì-Piotta), Lukas Frick (Lausanne HC), Joël Genazzi (Lausanne HC), Andrea Glauser (SCL Tigers), Roman Josi (Nashville Predators, NHL), Samuel Kreis (EHC Biel-Bienne), Romain Loeffel (HC Lugano), Janis Moser (EHC Biel-Bienne), Yannick Weber (Nashville Predators, NHL).

Stürmer (16): Andres Ambühl (HC Davos), Alessio Bertaggia (HC Lugano), Christoph Bertschy (Lausanne HC), Kevin Fiala (Minnesota Wild, NHL), Gaëtan Haas (SC Bern), Nico Hischier (New Jersey Devils, NHL), Grégory Hofmann (HC Lugano), Denis Hollenstein (ZSC Lions), Philipp Kurashev (Québec Remparts, LHJMQ), Lino Martschini (EV Zug), Simon Moser (SC Bern), Marco Müller (HC Ambrì-Piotta), Vincent Praplan (Springfield Thunderbirds, AHL), Damien Riat (EHC Biel-Bienne), Noah Rod (Genève-Servette HC), Tristan Scherwey (SC Bern). (ram)

